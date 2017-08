Antonio Intriago renunció a la CNEL, tras acusaciones del oficialismo sobre pacto con el 'Bucaramato'

Antonio Intriago, gerente general de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNEL), puso su cargo a disposición la tarde de este lunes 7 de agosto del 2017. En una rueda de prensa, que duró menos de dos minutos y en la que no se aceptaron preguntas, el funcionario refirió que su decisión surgió tras un supuesto desprestigio a su nombre.

"Después de haber consultado con mi familia, pero con mucha lealtad al Presidente pongo a disposición mi cargo para que no se utilice mi nombre como excusa para conspirar contra el Gobierno del Presidente Lenín Moreno", indicó.



Intriago reiteró además que no pertenece a ningún partido político y que ha trabajado ocho años en la Revolución Ciudadana. "Sin embargo se han referido en los peores términos en contra de la administración que lidero, faltando a la verdad, calumniándome y muy especialmente a mi familia", dijo.



Intriago fue señalado por el ex presidente Rafael Correa como cuota del Bucaramato en un supuesto pacto con el Gobierno de Moreno. Correa había publicado el pasado miércoles en Twitter una imagen en la que se observa un organigrama que vincula a cinco personas, supuestos miembros de Fuerza Ecuador (FE), en varios puestos en la eléctrica estatal. Habló de una corrupción institucionalizada.



En la imagen de Correa se ubica a Intriago como antiguo colaborador de campaña de FE y como actual gerente General de CNEL; a Carlos Ferrín como anterior director de campaña de ‘Dalo’ y como actual director de Comunicación de CNEL; a Dino Herrera como anterior encargado de bases y estructura de FE y actual gerente TICS de CNEL;



También a Carlos Juez como anterior jefe de Campaña de ‘Dalo’ y actual asesor gerencial de CNEL; y Fabricio Muga es vinculado como primo de Juez y actual gerente de asuntos corporativos de CNEL.



Abdalá Bucaram Pulley refirió que de ese grupo conoce únicamente a Juez y Ferrín. Este último –dijo- no trabaja para la eléctrica estatal. “El señor Juez fue candidato nuestro, es amigo de infancia y que pidió autorización porque lo habían invitado a ser asesor de una empresa pública. O sea que por que fue candidato mío yo le tenía que decir que no, no puedes trabajar en ningún lado, muérete de hambre?”.



Sobre Intriago, Bucaram comentó que ya ha “trabajado nueve años” para Correa y es “familiar” de Ricardo Patiño.