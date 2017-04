Joven desaparece en Quito y la última ubicación de su celular aparece en un centro comercial de La Marín

La última vez que Gloria Limones vio a su hijo lo dejó en la parada Benalcázar de la Ecovía, en el norte de Quito, la tarde del lunes 24 de abril de 2017. Anthony Zambrano, de 21 años, se despidió e ingresó al sistema de transporte municipal.

Pero Anthony nunca llegó a su centro de estudios y desde entonces se encuentra reportado como desaparecido. Vestía pantalón y chompa negras, y camiseta y botas café. Llevaba una mochila negra y dinero para la matrícula universitaria.

El lunes 24, Quito registró una intensa granizada. “Ese día íbamos a realizar la matrícula en la universidad. Debido al tráfico, Anthony decidió bajar del auto en que viajábamos y tomar la Ecovía para ganar tiempo. Él ingresó al lugar y no lo volví a ver más”, narra su madre, Gloria Limones, entrevistada por EL COMERCIO.



Según el registro de las cámaras de seguridad, Zambrano ingresó a las 15:39 a la parada Benalcázar. A las 16:13 mandó un mensaje de texto a su madre indicándole que no se sentía bien, pero cuando Gloria intentó comunicarse con él, un par de minutos después, el teléfono de su hijo estaba fuera de servicio.



“La Policía me dijo que tras las averiguaciones respectivas, la última ubicación del celular de mi hijo aparece en un centro comercial del sector de La Marín (Centro de Quito)”, dice Gloria.



Sin noticias de Anthony, tras una intensa búsqueda, la madrugada del martes 25 de abril, la familia puso la denuncia de la desaparición en la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de la Policía (Dinased).

Ayúdanos a encontrarlo. PASA LA VOZ pic.twitter.com/pMe1Zb4hoi — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) 26 de abril de 2017

Desde entonces, los familiares del estudiante y sus amigos emprendieron búsquedas en sectores como La Marín, El Recreo, Centro Histórico de Quito, etc., y colgaron en las redes sociales fotografías del joven con el mensaje “ayúdenme a encontrarlo”.



Según Gloria, quien desde la desaparición de su hijo realiza varias gestiones durante todo el día y brindó una breve entrevista a este Diario, se han reportado llamadas de personas que vieron en la calle a una persona parecida a la descripción, pero nada más. La familia puso a disposición los números 0998266979 /0982413133 para quienes crean que tienen información sobre Anthony.



La desaparición de personas en Ecuador no es un fenómeno aislado. Hasta el 21 de diciembre del 2016 se receptaron 5 123 denuncias de personas extraviadas, según la Unidad de Personas Desaparecidas. De estos casos, 4 718 han sido resueltos.