Anthony Simond: ‘Ecuador podría verse obligado a acudir al FMI’

Anthony Simond es gerente de Inversiones de Aberdeen Standard.



¿Qué resultados deja la visita de Ecuador a Nueva York y a Washington?



(El Ministro) Martínez quiere emitir hasta USD 1 500 millones en Eurobonos para financiar parte del déficit presupuestario, pero los bonos de los mercados emergentes cayeron en valor en los últimos meses, lo que significa que hoy es más costoso pedir prestado que a inicios de año.



¿Qué información recibieron los inversionistas de la misión ecuatoriana?



Aparentemente, Martínez les dijo a los inversionistas que el Gobierno está planeando un ajuste fiscal gradual que apunta a lograr un déficit del 0% del PIB para el 2021, principalmente al reducir el gasto de capital. Martínez espera financiar el déficit en los próximos años mediante nueva emisión de deuda externa.



¿Cuál fue el impacto de la visita para obtener mejores condiciones en futuras colocaciones de bonos?



Los actuales precios de los bonos de Ecuador se han estabilizado en los últimos dos días (miércoles y jueves de la semana pasada), pero es muy temprano para decir si esto se debió a la gira. El Banco Central anunció que las reservas internacionales del país cayeron en USD 500 millones adicionales en mayo para terminar el mes en USD 3 750 millones, lo cual supone nuevas presiones financieras.



¿Qué puede obtener Ecuador del FMI, el Banco Mundial y el BID?



Parece que Ecuador solo está solicitando asistencia técnica al FMI y no un programa de reforma económica financiada. Esto puede cambiar si el Gobierno considera que no puede emitir más bonos externos. Los préstamos del Banco Mundial y el BID estarán disponibles, pero probablemente solo para proyectos de desarrollo específicos.



Con el actual Gobierno, ¿Ecuador es visto como un país de menor riesgo?



La nueva administración al principio hizo que el riesgo país cayera, ya que los inversores esperaban que llevase a cabo una reforma económica y bajara su dependencia a la deuda. El mercado entendió que Moreno tuvo que reformar primero lo político. Pero tras el referendo de febrero pasado, los inversionistas esperaban que se priorizara lo económico. Desafortunadamente, el plan económico inicial del Gobierno no fue bien recibido y el riesgo país empeoró este año.



¿Cómo evalúan los inversionistas el nuevo plan económico y la reforma que analiza la Asamblea?



Aún no están convencidos del plan económico del Gobierno. El nombramiento de Martínez fue visto como positivo debido a sus vínculos con la comunidad empresarial, pero parece que el Gobierno no está dispuesto a llevar a cabo ninguna reforma estricta, como recortar los subsidios o la nómina del Gobierno.



¿Qué debería hacer Ecuador para lograr condiciones de mercado simi­lares a las que obtienen Colombia o Perú?



El país necesita ser más competitivo y esto solo puede lograrse mediante una mayor reforma del mercado laboral. En los países que tienen su propio tipo de cambio, la competitividad también puede llevarse a cabo mediante la depreciación, pero dado que Ecuador usa el dólar como moneda, la reforma del mercado laboral es clave. Un buen ejemplo de esto es Letonia, después del 2008.



¿Qué dudas quedan entre inversionistas luego de la visita a Washington?



Martínez reiteró la naturaleza gradual del plan de consolidación fiscal, que puede ser demasiado lento para los inversores en el entorno actual del mercado. Argentina se vio obligada por el mercado, recientemente, a obtener un programa del FMI debido a la lentitud de su propia reforma fiscal y Ecuador podría tener que hacer lo mismo.



¿Qué acciones son claves para bajar el riesgo país?



Una consolidación fiscal más rápida y reformas reales al mercado laboral, sistema impositivo y subsidios.



¿Cuándo espera el mercado una nueva emisión?



A Martínez le gustaría emitir lo más pronto posible, por lo que es probable que sea en julio, pero el rendimiento que los inversores pueden exigir podría ser demasiado alto para el Gobierno.



¿Cuánto ayudará la revisión del Artículo IV del FMI en Ecuador?



Dará a los inversores una mejor idea de los datos eco­nómicos y los planes del Gobierno, pero esto puede no ser suficiente si la confianza de los inversores sigue débil.



¿Cree que es factible un acuerdo entre Ecuador y el FMI? ¿En que términos?

Sí, pero el Gobierno tendrá que llevar a cabo reformas que pueden ser políticamente malas para su popularidad.