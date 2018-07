'Ant-Man and the Wasp', al frente de la taquilla en EE.UU. y Canadá

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La cinta de superhéroes 'Ant-Man and the Wasp', protagonizada por Paul Rudd y Evangeline Lilly, quedó al frente de la taquilla este fin de semana en Estados Unidos y Canadá, donde recaudó unos USD 76 millones, según las estimaciones.

La secuela de 'Ant-Man' (2015) desplazó así en el fin de semana de su estreno a los héroes de 'Incredibles 2' de Pixar y a los dinosaurios de 'Jurassic World 2: Fallen Kingdom', que se disputan el segundo lugar.



Según el portal especializado Boxoffice.com, la primera recaudó 29 millones de dólares y la segunda, USD 28,6 millones. Esta ubicación podría modificarse cuando se cierren las cuentas este lunes.



El cuarto lugar fue para la película de horror 'The First Purge', que en su debut en Norteamérica recaudó USD 17 millones. Se trata de la precuela de la trilogía 'The Purge', que comenzó en 2013.



En el quinto puesto, en tanto, se situó 'Sicario: Day of the soldado', protagonizada por Benicio del Toro y Josh Brolin, que ingresó USD 7,3 millones.