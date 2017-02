La ANT ajusta la entrega de licencias profesionales y sportman

A inicios de año, en Guayas murieron 20 personas y pocos días antes, en diciembre del 2016, otro siniestro cobró la vida de 14 pasajeros que venían a Quito. Sobre el tema de los siniestros viales, Diario EL COMERCIO habló con el director de la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, John Hill. Aquí detallamos la entrevista.

¿Qué está pasando con los accidentes de tránsito?



El Presidente (de la República) nos ha llamado, hemos tenido reuniones con él para ver qué está pasando. ¿Por qué esta siniestralidad? ¿Por qué estos accidentes? Y creemos que realmente el accidente de Guayas ocurrió por la imprudencia de una persona que estaba en estado etílico. En el siniestro de Oyacoto se menciona que el conductor se quedó dormido o estaba en el celular. Lo importante de esto es que estamos tomando las acciones correctivas.



El Presidente mencionó algunas causas de los accidentes, pero concluye que se da por la facilidad en la entrega de licencias. ¿Es así?

El Presidente menciona justo eso, pero como lo dijimos en el último gabinete con él, estamos trabajando en eso y ya tenemos un proyecto justamente para fortalecer la obtención de licencias, tanto para los que son tipo profesional y no profesional.



¿En qué consiste este proyecto?

Es una serie de cosas. En primer lugar hablamos de darle un poco más de horas de práctica, mejorar la malla de las escuelas, actualizar el banco de preguntas para que estas estén de acuerdo al registro que tenemos de siniestros que se han cometido. A parte de eso subir la calificación de las pruebas. En este momento, los usuarios que obtienen 16 sobre 20 ya pueden obtener la licencia, pero queremos que sea 18 sobre 20. Y poner mayor cantidad de preguntas de acuerdo al tipo de licencia que vaya a requerir.



Las horas de capacitación, ¿cómo se va a manejar?



En este momento, los conductores no profesionales tienen la opción de no pasar el curso. Pero tienen que pasar unas pruebas. Esas pruebas van a estar basadas de acuerdo al tipo de accidente o a la mayor cantidad de infracciones que hayan cometido los usuarios. Vamos a actualizar estas preguntas. En el caso de los profesionales, obviamente ellos sí hacen su curso, pero vamos a aumentar las horas de práctica. Para ellos actualmente son 20 preguntas las que se toman y las vamos aumentar. A lo mejor para estos profesionales deban ser 50, 80 o 100 preguntas y lo vamos a hacer. Vamos a hacer un poco más rigurosos.



Tomando en cuenta que es un proyecto, ¿cuándo está planificado que entre en vigencia?



Estamos trabajando rápidamente y esperamos que en los próximos días o en un mes lo podamos tener.



Hace un año entró en vigencia la Ley de Tránsito. Ahí se elimina la obligatoriedad de los cursos de conducción. ¿Eso no era una forma de ser más rigurosos?



No, yo creo que es una opción que se les dieron a las personas que tienen licencia categoría B, para que justamente si saben manejar puedan dar un examen y obtengan su licencia. Por eso digo vamos a endurecer los exámenes, vamos a renovar las preguntas porque ya creemos que tenemos que renovar y poner preguntas en base a los accidentes que estén pasando.



En los días en que se reformaba la Ley de Tránsito, en los análisis de la Asamblea, por ejemplo, salieron a la luz pública investigaciones académicas que decían que en vez de eliminar los cursos de manejo, de 33 horas, esta capacitación debía pasar a 66 horas. Ahí ya había una alerta.

En la región hay países que tienen menos horas de capacitación, como Chile, Argentina, Colombia y México. Son menos horas que lo que nosotros tenemos. Por eso no podemos decir que es mejor (aumentar las horas de preparación). Nosotros creemos que para los conductores profesionales debemos reforzar las horas de práctica.



El presidente Correa dijo en una sabatina: A la Agencia Nacional de Tránsito le ha faltado una visión revolucionaria en la gestión de tránsito. ¿Es así?



Creo que hay cosas que tal vez pudo haber faltado, pero estamos trabajando en este momento para mejorar.