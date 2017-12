Merkel llama por Año Nuevo a superar la división en la sociedad alemana

La canciller alemana, Angela Merkel, llamó este sábado, 30 de diciembre, a los ciudadanos en su discurso de Año Nuevo a tomar conciencia de los valores que unen a la sociedad, al tiempo que se comprometió a ocuparse de los desafíos futuros sin olvidar las necesidades de todos los alemanes y de lograr "un gobierno estable para Alemania".

"Deseo para el Año Nuevo que volvamos a ser más conscientes de lo que más profundamente nos une, que pongamos de nuevo y más claramente lo común en primer plano, que nos esforcemos de nuevo en tener más respeto a los otros, y respeto en su sentido más amplio: ser atentos, escuchar de verdad y ser comprensivos", declaró.



La canciller señaló que "luchar por las respuestas correctas forma parte de una democracia fuerte", y afirmó que la alemana es una "sociedad con pluralidad de voces" a la que une al mismo tiempo los valores de la Ley Fundamental, es decir, "el respeto a la inviolable dignidad de cada persona y de sus libertades individuales".



Merkel dijo ser consciente de la preocupación de muchos ciudadanos sobre la cohesión social en Alemania, donde "hace tiempo no había opiniones tan dispares", hasta el punto de que "algunos hablan incluso de una fractura en la sociedad".



Para unos, indicó, Alemania es un "país maravilloso donde se viven los valores de nuestra Ley fundamental, un país fuerte y económicamente exitoso", con una "sociedad abierta y plural" y comprometida.



Otros sostienen que son muchas las personas que no participan de esta prosperidad, que se ven solas cuando sus hijos emigran a la gran ciudad, que temen a una elevada delincuencia y violencia y que se preguntan cómo se puede organizar y dirigir la inmigración hacia Alemania, agregó.



Ambas opiniones son una realidad en Alemania -"la prosperidad y la confianza, pero también los miedos y las dudas"-, declaró, y agregó que para ella son al mismo tiempo un "estímulo" para ocuparse de los desafíos futuros sin dejar de lado a nadie.



En este sentido, dijo sentirse "comprometida con esta misión, también y precisamente en la tarea de lograr en este nuevo año un gobierno estable para Alemania".



"El mundo no espera por nosotros", señaló, y subrayó la necesidad de crear las condiciones para que Alemania siga siendo próspera en diez o quince años y que esta prosperidad beneficie a todos.



Para ello dijo apostar por un Estado fuerte que defienda las reglas de la convivencia y que vele por su seguridad y la de todos.



Recordó también que el futuro de Alemania está indisolublemente ligado al de Europa, y subrayó que la Unión Europea (UE) debe más que nunca mantenerse unidos como comunidad, algo que calificó de "cuestión decisiva en los próximos años".



Alemania y Francia quieren trabajar conjuntamente para lograr una Europa eficiente para el futuro, aseguró.



"De lo que se trata es de si los europeos defendemos con seguridad y de forma solidaria nuestros valores tanto hacia dentro como hacia afuera en un mundo global y digital, de si trabajamos para una Europa económicamente próspera y justa y de si nos comprometemos con la protección de nuestras fronteras exteriores y la seguridad de nuestros ciudadanos", precisó.