Merkel llama a Europa a asumir su destino sin contar con EE.UU. ni Gran Bretaña

Europa debe tomar su destino “en sus propias manos” frente a una alianza occidental dividida por el Brexit y la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, afirmó este domingo 28 de mayo de 2017 la canciller alemana Angela Merkel.

“Los tiempos en los que podíamos depender completamente de otros están terminando. Lo he experimentado en los últimos días”, lanzó Merkel ante una multitud reunida en un mitin electoral en Múnich, en el sur de Alemania.



“Los europeos tenemos de verdad que tomar nuestro destino en nuestras propias manos”, agregó, pese a que Alemania y la Unión Europea (UE) sigan esforzándose por mantener buenas relaciones con Estados Unidos y Reino Unido.



“Tenemos que luchar por nuestro destino” , insistió la canciller, que acababa de regresar de una cumbre del G7 que el sábado finalizó, en la localidad siciliana de Taormina, sin acuerdo entre Estados Unidos y las otras seis grandes economías del planeta sobre la lucha contra el cambio climático.



Merkel, que en Taormina sumó sus esfuerzos en ese sentido a los del nuevo presidente de Francia Emmanuel Macron, había calificado el sábado los resultados de este “seis contra uno” como “muy difíciles, por no decir muy insatisfactorios”.



Trump afirmó en un tuit que no anunciará hasta la próxima semana si Estados Unidos se mantiene o no en el Acuerdo de París, alcanzado en 2015 para combatir el calentamiento global.



En una etapa anterior a su gira, el presidente estadounidense había reiterado sus críticas a los aliados de la OTAN por no respetar el compromiso de destinar 2% de su Producto Interno Bruto (PIB) a la alianza militar.



También, según la prensa, tildó en Europa las prácticas comerciales de Alemania como “malas, muy malas”, quejándose de que la principal economía europea vende demasiados coches a Estados Unidos.



En comentarios colgados en Twitter, Trump presentó luego una evaluación más positiva de las conversaciones de Taormina.



“Acabo de regresar de Europa. Este viaje fue un gran éxito para Estados Unidos. Trabajo duro pero grandes resultados!”, escribió el mandatario en su red social favorita.



La víspera, Trump había indicado que se daba un plazo hasta la semana próxima antes de comunicar su “decisión final” acerca del mantenimiento o no de Estados Unidos en el acuerdo de París.



En el primer viaje al extranjero de su presidencia, Trump estuvo además en Bruselas donde decepcionó a sus interlocutores de la OTAN al negarse a comprometerse explícitamente en favor de su defensa colectiva.



Esa ausencia de respaldo explícito al Artículo 5 de la OTAN, que establece que los aliados respaldan a cualquiera de los suyos en caso de agresión exterior, sumada a palabras poco amenas sobre la falta de contribución financiera a la OTAN de parte de los aliados, preocupan a los demás países.



La ceremonia, durante la cual el presidente norteamericano inauguró un monumento con un fragmento del World Trade Center, era sin embargo una oportunidad única para que Trump se comprometiese públicamente a favor de esa cláusula de defensa colectiva, ya que tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos justamente había invocado el artículo 5 de la Alianza Atlántica.



En cerca de 70 años, es el primer presidente de Estados Unidos que se niega a reafirmar ese compromiso de manera explícita.