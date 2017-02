Andrés Páez dice que hay segunda vuelta y amenaza con ingresar al CNE si no se respetan los resultados

Cerca de las 22:00, el candidato a la vicepresidencia por CREO, Andrés Páez, llegó a avivar los ánimos de los simpatizantes que se encuentran a la espera de los resultados definitivos de las elecciones de este 19 de febrero de 2017.

Según Andrés Páez, su arribo al lugar es una medida de apoyo a sus simpatizantes. "Venimos a defender un pedido de la gente que es lo que muestran los resultados sobre la segunda vuelta", advirtió.



A su llegada se armó un problema, ya que todos los simpatizantes buscaban abrazar y dar muestras de apoyo al candidato a la vicepresidencia.



Páez tuvo que sortear a sus seguidores y al cordón de la Policía Nacional, para dar sus primeras declaraciones en el lugar.



Esto provocó que el cerco se rompiera y la gente terminara apostada en el sentido sur-norte de la av. Eloy Alfaro que, antes de la llegada de Páez, se mantenía abierto.

Andrés Páez en los exteriores del Consejo Nacional Electoral rodeado de simpatizantes de Creo. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO.



Según Páez, no hay un Consejo Nacional Electoral independiente que permita tener la tranquilidad de esperar los resultados con transparencia. "Hace 45 minutos se cayó la página del CNE. No hay garantías y por eso la gente se ha volcado hasta acá para hacer respetar los resultados", dijo.



Para Páez, la diferencia del binomio de Alianza País no alcanza aún el 40% de los votos y son claras muestras de que no habrá un triunfo en primera vuelta.

Al final de su intervención, Páez se dirigió al personal de la Policía Nacional. El candidato a la vicepresidencia amenazó que, de no respetarse los resultados que muestran una tendencia hacia la segunda vuelta, los simpatizantes de CREO ingresarían al CNE para hacer respetar los resultados.