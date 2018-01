Páez y Villavicencio testificaron en Quito

El exlegislador y candidato a la vicepresidencia Andrés Páez y el activista Fernando Villavicencio comparecieron el jueves, 4 de enero del 2018, a la Fiscalía de Pichincha. Ambos fueron convocados para testificar sobre una indagación reservada en contra del exvicepresidente Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera.

Páez señaló que fueron citados luego de tres años de haber denunciado supuestas transferencias irregulares desde dos compañías ‘offshore’ hacia Rivera y José Alvear, empresario ya fallecido.



Según el exlegislador, las empresas Glory International Industry Company Limited, con sede en Hong Kong; y Bielbasilea Corp., domiciliada en Panamá, entre otras, hicieron giros de dinero a Rivera y Alvear por un monto final de USD 22,8 millones.



Tras la comparecencia, Páez advirtió que presentó más de200 documentos en la Fiscalía de Pichincha, que revelarían supuestos actos de corrupción que involucrarían al exvicepresidente Glas.



“Hace tres años yo le dije al presidente (Rafael) Correa en una carta que habían estas transferencias. Le dije los bancos, números de cuenta, beneficiarios, las cantidades, algo así como USD 23 millones”, comentó Paéz en la Fiscalía.



Villavicencio, en cambio, sostuvo que “nadie tomó en cuenta” la denuncia que revelaron en enero del 2015.



El nombre de Glory International Industry Company Limited ya trascendió en el juicio por asociación ilícita, en el que fue sentenciado a seis años de cárcel Glas, Rivera y otros tres sospechosos.

En ese juicio, la Fiscalía advirtió que Odebrecht hizo pagos posiblemente ilícitos a Rivera a través de Glory. Sin embargo, Rivera lo desmintió y aseguró que no tiene ninguna relación con esa ‘offshore’.



La actual investigación en contra de Glas es reservada, por lo que los documentos que entregaron Páez y Villavicencio no son públicos.



Tribunal no está fuera de tiempo de emitir fallo



En tanto, el 4 de enero, Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, aseguró que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que sentenció a Glas, dentro del caso Odebrecht, no ha retrasado la notificación del fallo escrito.



“La sentencia por escrito tiene un tiempo en el que puede ser entregada, pero recuerden también que la ley (el Código de Procesos) establece que por cada cuerpo, el Tribunal tienen un día más para emitir su sentencia. El Tribunal está absolutamente en sus tiempos legales para emitir su sentencia escrita”, comentó.



Para el titular de la Judicatura, lo importante es que los jueces ya dictaron su sentencia de forma oral, el pasado 13 de diciembre, y establecieron la culpabilidad de Glas.



El lunes, Eduardo Franco Loor, abogado del exvicepresidente, denunció la demora del Tribunal a la hora de emitir el fallo escrito, y aseguró que ese documento es imprescindible para apelar la sentencia de seis años.



El jueves, los magistrados advirtieron que notificarán el fallo por escrito ‘oportunamente’.