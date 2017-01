Páez propone un debate de Vicepresidentes; Aguilar una consulta para cambiar forma de designar autoridades

Los candidatos a la Vicepresidencia, Andrés Páez y Ramiro Aguilar conversaron sobre sus propuestas la mañana de este viernes 6 de enero del 2017, en el informativo matinal Ecuadoradio, que se transmite por Radio Quito y Platinum.

Allí, Páez enfatizó en que su trabajo, de ganar en las elecciones junto a Guillermo Lasso por la alianza Creo-SUMA, se centrará en la lucha contra la corrupción. Entre las propuestas está ahondar en investigaciones sobre casos como Petroecuador y Odebrecht. Pero además plantea otros temas como lo ocurrido alrededor del 30-S.



Además, el candidato comentó que los debates son muy importantes y necesarios por lo que ha propuesto mantener uno frente a Jorge Glas, vicepresidente que busca la reelección por el oficialismo. Él considera que es necesario para el país conocer las propuestas de los postulantes y comparar su contenido.



Páez dijo que son necesarias reformas en temas tributarios y criticó algunos de los planteados en el actual régimen como el anticipo al impuesto a la renta.



Además, Páez dijo que aceptó completar el binomio de Creo-SUMA porque era un pedido de la gente y que Lasso lo contactó por representar a uno de los sectores que protestó en las calles en contra del actual Régimen.



El candidato de Creo-SUMA coincidió con Ramiro Aguilar, compañero de fórmula de Dalo Bucaram, en que el próximo Gobierno recibirá un país en crisis. Según el postulante del movimiento Fuerza Ecuador, no hay claridad sobre el estado de la deuda externa y agregó que siendo legislador no obtuvo una respuesta frente a cuál es la cifra real que el Ecuador debe en el extranjero y también dentro del territorio.



El candidato dijo que su labor será de acompañamiento y asesoría a Dalo Bucaram en cuanto a un plan de salida de la crisis y acompañamiento ciudadano en la lucha contra la corrupción, entre otros temas.



Aguilar afirma que en los recorridos que ha hecho desde que dejó la Asamblea para ser candidato sintió la desazón y resignación de la gente que cree que la corrupción es un mal que no tiene remedio. Él considera que es absurdo que este asunto, que tildó como una enfermedad social, se vea como imposible de curar. "El único remedio para la corrupción es la justicia" y no únicamente la denuncia, mencionó.



Citó el caso del expresidente peruano, Alberto Fujimori, quien logró avances económicos para el país pero que finalmente fue acusado por actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Ahora está en prisión.



Para Aguilar, la oferta de ordenar arraigo a personas acusadas por corrupción desde el Ejecutivo no diferencia a un candidato de lo que ocurre en la actualidad. Él considera que un político no puede ordenar a un juez cumplir con alguna disposición sino que se debe respetar la independencia de las funciones.



Aguilar propone que se haga una consulta popular para que el pueblo decida sobre cambios como la forma de designación de autoridades de control, por ejemplo.