Páez dice que CNE debe entregar hoy los resultados o ellos los buscarán

A las 12:00 de este martes, 21 de febrero de 2017, después de ausentarse durante la mañana, el binomio de Guillermo Lasso, Andrés Páez, arribó, nuevamente hasta las afueras del Consejo Nacional Electoral. El candidato a la vicepresidencia estuvo acompañado de gente del movimiento Fuerza Ecuador.

Según Páez, la reunión convocada por el titular del Consejo Nacional Electoral no sirve de nada. "Lo que Pozo debe hacer es entregar los resultados. Él no debe estar invitando a nadie. Lo que aquí decimos es prisión para Juan Pablo Pozo", señaló.



Páez encendió los ánimos de la gente con su llegada. Como parte de su pronunciamiento señaló que los resultados finales deben ser entregados hoy. "Pozo debe presentarse hoy y entregar los resultados. Si eso no pasa, nosotros los iremos a buscar", dijo.



El binomio de la candidatura de CREO señaló que el sentido de la vigilia no es ganar las elecciones sino de exigir que quien lo haga tenga los votos que se requieren. "No nos moveremos mientras el pueblo ecuatoriano sienta que su voluntad ha sido respetada", comentó.



Aunque este día no se registró la misma cantidad de gente que estuvo, hasta el mediodía de ayer, existe una fuerte convocatoria. Por la avenida De los Shyris desfila gente constantemente. Mediante el altoparlante se pide a los asistentes que inviten a sus familiares y amigos para asistir al CNE.



En el lugar hay expectativa por la llegada del candidato presidencial Guillermo Lasso. Su arribo está previsto para las 15:00. Esto fue confirmado por Andrés Páez.