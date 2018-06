Andrés Michelena: ‘Pasamos de los temas más políticos a los ciudadanos’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Andrés Michelena, titular de la Secretaría Nacional de Comunicación.



¿Cómo está articulada la estrategia de comunicación del Gobierno?



Ahora estamos retomando el diálogo con el tema de gestión, de ciudadanía, de lo que necesita el ciudadano, el empresario, el cineasta, el transportista, la ama de casa.

¿Entraron a una segunda etapa del diálogo?



Pasamos un año político complejo, donde se puso en orden la casa. Ahora viene un proceso de construcción y ejecución de la política de Toda una Vida. Durante este año ha habido una gran gestión del presidente Lenín Moreno, pero obviamente el tema político, los temas de corrupción y los temas económicos tuvieron una estructura mucho más grande de comunicación.



¿Se quieren dejar atrás los conceptos como la lucha anticorrupción?



Más que conceptos era poner en orden la casa. En este momento, el Presidente sigue cercano a la ciudadanía. Hemos salido del tema más político a un tema ciudadano.



El presidente Moreno ha dejado de hacer anuncios los lunes, ¿por qué?



Los anuncios importantes los hace el Presidente, no necesariamente a través de una cadena nacional. Los podemos dar a través de los medios, de discursos. Y el objetivo de los lunes es informar a la ciudadanía sobre la gestión.



¿Esto tiene que ver con la baja en las encuestas?



Para nada. Más bien tenemos una tendencia bastante creciente. Desde el mes de marzo la aceptación subió de 35 a 50 puntos. Y en la opinión del Presidente, igualmente, ha subido del 47% que tenía en marzo al 60,5% en junio. No es el resultado de las encuestas sino de pasar a una cercanía a la ciudadanía y no necesariamente a los temas políticos, empresariales o económicos.

¿Cómo está articulada la vocería del Ejecutivo?



Se estableció un vocero que es Juan Sebastián Roldán. Una de las obligaciones del Presidente es que se usen los medios de comunicación, contrario a lo que hacía el expresidente (Rafael) Correa, que prohibía las entrevistas y los espacios con medios.



En varias de sus entrevistas, usted señala reiterativamente los errores del Gobierno pasado ¿Eso es parte de la estrategia?



Hay una estrategia de obrar con la verdad, con sentido común y valores. Si eso va en contra de actos de corrupción, de mentiras y falsedades, sin duda la comparación se dará por lógica propia.



La Secom ha reaccionado en temas como Venezuela. ¿Eso no le correspondería a entidades como la Cancillería?



La Secom es una institución de comunicación de todo el Gobierno. Se creó un sistema de comunicación estatal.



Se anunció que los equipos de comunicación de los ministerios se reducirían, ¿cómo avanza eso?



El Estado tiene que optimizar un 10% su gasto. Y en este caso hicimos la evaluación y existen 1 810 empleados a nivel de comunicación.



¿Habrá un ajuste?



Por supuesto. Aquí yo ya decidí cerrar el canal Ciudadano TV y toda la plataforma del periódico El Ciudadano.



¿Ya se concretó?

Arcotel debe dar de baja la señal del canal. Y vamos a volver a instalar la Radio Nacional del Ecuador, que tuvo muchos años de vigencia y se la convirtió en Radio Ciudadana, que lo único que hacía es transmitir las declaraciones del señor Correa.



¿Qué ocurre con los canales incautados?



Se establecieron primero las evaluaciones del manejo presupuestario y se entregaron las denuncias.



¿Qué resultó de eso?



En el caso de Ecuador TV, la compra por USD 3 millones de dispositivos de transmisión que nunca se usaron. La compra de diario El Tiempo por más de USD 1,5 millones. En Gamavisión ya hay un informe donde se dice que alguien debe pagar los USD 6,7 millones de las cadenas.



¿Qué viene ahora?



Ahora viene un proceso de venta. En el caso de TC será más fácil y en el caso de Gama primero hay que sacarlo de la liquidación, ya que tiene pérdidas de más de USD 8 millones y ver las posibilidades de venta. Y también valorar si es necesario vender diario El Tiempo. No necesitamos un periódico, esto se compró en la época del señor Correa, para manejar Azuay.

¿Se podrían ofrecer estos medios en los mercados internacionales?



Por supuesto, en las reformas a la Ley Orgánica de comunicación se quita el artícu­lo que prohibía que venga la inversión extranjera a los

medios nacionales.



Hay una investigación por la transmisión de sabatinas durante el Gobierno anterior y el perjuicio al Estado. ¿En los cargos que usted ejerció en el Gobierno anterior tuvo algún tipo de injerencia con los enlaces ciudadanos?



No. El sistema de comunicación lo manejaba la Secom. En esa época nosotros éramos Vicepresidencia y manejábamos nuestro propio sistema.



¿Y cuando el exvicepresidente Moreno aparecía en las sabatinas?



Esas sabatinas del exvicepresidente Moreno no eran iguales. No había el segmento de la Cantinflada de la semana, el insulto a la prensa, el menoscabar, el manejar la justicia desde la tarima. Era

simplemente un sistema de rendición de cuentas.