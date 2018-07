Análisis a subsidios genera debate entre gremios empresariales y de trabajadores

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los recursos que el Estado destina a los subsidios y la posibilidad de que este gasto se elimine o se focalice, se discute entre gremios sociales y empresariales del país.

Esto, luego de que Richard Martínez, ministro de Finanzas, comentara que considera que algunos de estos son “extremadamente ineficientes”.



Este martes 24 de julio del 2018, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedout), criticó que el Gobierno esté analizando esta alternativa.



“Demandamos un estudio serio y la aplicación de un principio de justicia social para focalizar estos subsidios, en donde las clases pudientes, las grandes fábricas y las grandes empresas del país paguen el justo precio del gas, diésel y demás combustibles. Son estos sectores los grandes beneficiarios de los subsidios”, señaló Mesías Tatamuez, presidente de Cedocut.



La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade) está de acuerdo en que el Gobierno analice la medida.



Genaro Baldeón, titular del gremio, aprovechó una rueda de prensa sobre la evolución del sector, que se realizó este martes, para señalar que el dinero que el Estado gasta en subsidiar combustibles debería destinarse a otras iniciativas. “Se necesita que el Gobierno tome acciones de focalización, con precaución sobre los segmentos más vulnerables”.



En el Presupuesto aprobado por la Asamblea para el 2018, el Gobierno programó USD 3 470 millones para subsidios. De ese monto, casi la mitad; esto es, USD 1 707 millones irán para combustibles (gasolinas, diésel y gas de uso doméstico).



Entre enero y mayo el rubro de subsidio a combustibles se incrementó en unos USD 300 millones en relación a lo gastado en el mismo periodo del 2017.



Ayer, lunes 23 de julio del 2018, Martínez acudió a la Asamblea a comparecer sobre el veto a la Ley de Fomento Productivo. Al ser consultado sobre el tema, el funcionario indicó que los subsidios se analizan en el Gobierno, aunque no hay una decisión tomada al respecto.



“Hay subsidios que son extremadamente ineficientes, que generan recursos adicionales para las personas que más tienen. No hay una decisión tomada al respecto, pero en cualquier escenario vamos a precautelar que las personas que menos tienen, las clases más vulnerables, no se vean perjudicadas por una decisión de política económica”, señaló.



Puso como ejemplo que los subsidios a los combustibles no deberían beneficiar a propietarios de vehículos de alta gama.