La AMT cobra el Impuesto al Rodaje, en lugar del SRI

Desde el 9 de julio del 2018, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) empezó a cobrar el Impuesto al Rodaje, que antes se pagaba a través del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Así lo informó Pedro Abril, director de Matriculación de la AMT. El funcionario explicó que a partir de esa fecha, los contribuyentes podrán cancelar el valor correspondiente a través de la misma orden de pago que se emite para la Revisión Técnica Vehicular.

Este cambio se dio luego de que el SRI informara que resolvió aplicar el contenido de una circular emitida por el Consejo Nacional de Competencias en diciembre del 2017. A través de ese documento, se informó que esa entidad y la Asociación de Municipalidades del Ecuador acordaron que este impuesto debía estar a cargo de los municipios o Gobiernos Autónomos Descentralizados desde julio.



El traspaso aplica para 42 municipios que tenían un convenio de cooperación con el SRI y que ahora ya contaban con sistemas tecnológicos, personal y estructura suficiente como para hacerse cargo del cobro de este dinero que antes llegaba a los municipios a través de una transferencia.



De acuerdo con el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, el impuesto al rodaje o impuesto vehicular varía de acuerdo con el avalúo registrado de cada vehículo en el SRI o en la unidad de tránsito correspondiente, según la jurisdicción en la que esté registrado. Un vehículo de menos de USD 1 000 no paga el impuesto. De ahí en adelante, este rubro puede ser de USD 5 si está valorado en hasta USD 4 000 y va subiendo hasta USD 70, para los automotores de más de USD 40 001.



Abril recalca que no se trata de un impuesto nuevo, sino que se cambió la planilla de cobro. Antes aparecía en la del SRI, cuyo pago se puede hacer a través de instituciones financieras o de banca en línea (Internet). Ahora solo se puede pagar en ventanillas, al igual que la Revisión Técnica Vehicular. Antes de pagar, los usuarios de Quito deben ingresar a la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito y sacar un comprobante de cobro, con el que podrán acercarse a las ventanillas de bancos, cooperativas, mutualistas o agencias de Servipagos que tengan el servicio.



En los últimos días, usuarios han reportado problemas para sacar citas de revisión vehicular en Quito e inconvenientes a la hora de pagar ese rubro y el de la matriculación. Según Abril, estos se presentaron debido al proceso de transición. Se trata de inconvenientes técnicos al momento de hacer pruebas en el sistema informático. Pero agregó que a partir de este martes 10 de julio, el funcionamiento se empezó a normalizar.



La AMT reagendará las citas de quienes no han podido hacer sus pagos debido a la transición. Abril dijo que se buscará que puedan cumplir con la revisión y matriculación según lo dispuesto en el sistema de calendarización, para así evitar retrasos que conllevan multas.



Desde enero hasta el 2 de julio pasado se matricularon 224 789 vehículos, 224 111 aprobaron la revisión, 21 010 fueron exonerados y 13 137 tienen estatus de condicionados. Para lo que resta del año están pendientes de cumplir con estos trámites alrededor de 250 000 vehículos.