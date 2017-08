La ampliación de la vía Alóag - Santo Domingo se suspendió

La suspensión de obras en la vía Alóag - Santo Domingo ocurrió seis días después de que se fijara una tarifa de USD 1 por cada eje de los vehículos en los dos peajes que tiene esta ruta que une Sierra y Costa.

La maquinaria que laboraba en la ampliación de cuatro carriles de los kilómetros 46 al 72 se retiró el 23 de mayo pasado de la zona por una decisión de las autoridades de Pichincha.



Desde ese entonces, el ensanchamiento de la calzada a cuatro carriles y otras obras que se proyectaban hasta el 2018 no han tenido movimiento. Los trabajos iniciaron en junio del 2015 tras la firma de un tercer contrato entre la Prefectura de esa provincia y la empresa constructora Hidalgo&Hidalgo.



Las obras fueron suspendidas, porque las autoridades consideran que con la recaudación actual del peaje y el aporte económico de la Prefectura de Pichincha no se logrará cubrir la inversión de más de USD 252 millones.



Eso sostiene el director de Vialidad del Gobierno Provincial de Pichincha, César Ruiz.



La Prefectura argumenta que existían compromisos ya establecidos conforme a lo que se preveía recaudar con un peaje adicional en Tandapi (kilómetro 56) y el que funciona en el kilómetro 7 (Alóag).



Según sus cálculos, con estas estaciones se aspiraba a duplicar los ingresos actuales del peaje (km 7) que para este año se estiman en USD 16 743 439.



La estación de Tandapi no entró en operaciones luego de una protesta de los transportistas y la resolución para que solo funcionaran dos peajes en los 100 kilómetros de la vía.



Esta medida se adoptó el 17 de mayo pasado tanto para los peajes de Pichincha y de Santo Domingo de los Tsáchilas. Desde entonces, en cada lado se cobra USD 1 por cada eje de los automotores.



Frente al cambio de planes, la Prefectura de Pichincha solicitó hace un mes al Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MTOP) una evaluación económica que le permita contar con los recursos para la ejecución del tercer contrato de ampliación. El análisis de este pedido se realiza hoy en una reunión a la que han sido convocados los representantes de las prefecturas de Pichincha y Santo Domingo con el viceministro de Gestión de Transporte, Boris Palacios.



Para la ampliación y las obras adicionales entre Tandapi y la Unión del Toachi se destinó un presupuesto inicial. El rubro de partida fue de USD 39 919 432, que corresponden al aporte de la Prefectura y de Hidalgo&Hidalgo, según un informe del 2016 de la Dirección de Gestión de Fiscalización de la Prefectura.



Ese monto representa el 15,79% del costo total del contrato. De ahí que una parte del resto de la inversión se tenía previsto completarla con la recaudación del peaje del km 7 y el de Tandapi que no funcionó.



Además, se tiene previsto pedir un préstamo al Banco del Estado para financiar el 50% de la inversión total de la obra, según los planes de la Prefectura.



De esa forma ha sido financiado el mejoramiento de esta vía, desde el 2002 cuando la Hidalgo&Hidalgo asumió la concesión. Ese año se ejecutaron labores con un primer contrato de USD 20,7 millones. Cinco años después se firmó un segundo convenio por USD 54,6 millones.



Según la Prefectura, en julio pasado se recibió de manera parcial la obra de este segundo contrato o fase.



Las labores en los 26 kilómetros que ahora están sin actividad registran un avance en los trabajos. Por ejemplo, se hizo la ampliación de dos a cuatro carriles bajo el nivel de asfalto y la construcción de las cunetas entre los km 49, 51, 54 y 56.



En cambio, para la construcción del túnel Bombolí, en el km 20, se hicieron excavaciones que permitieron diseñar la plataforma de entrada y salida.



También se realizaron las perforaciones horizontales y verticales para la identificación de la calidad y el tipo de rocas en las montañas.



Según el informe de la Dirección de Gestión de Fiscalización, el avance de estos trabajos varía entre el 10 y 23%.



No obstante, las autoridades señalaron que el mantenimiento rutinario y periódico no se ha detenido a lo largo de los 100 kilómetros de la vía.