Amnistía Internacional teme 'crímenes de guerra' en prisiones de Yemen

Amnistía Internacional consideró este jueves 12 de julio de 2018 que las violaciones de los derechos humanos en prisiones secretas de Emiratos Árabes Unidos en el sur de Yemen pueden ser “constitutivos de crímenes de guerra”.

Según un informe publicado un año después de que aparecieran las primeras informaciones sobre estas cárceles, Amnistía Internacional dice que en ellas se cometen “flagrantes violaciones”, “incluidas desapariciones forzadas y tortura y otros malos tratos sistémicos y constitutivos de crímenes de guerra”.



Amnistía llama a “los aliados de Emiratos Árabes Unidos en la lucha contra el terrorismo, incluido Estados Unidos” a “manifestar también su oposición a los actos de tortura denunciados, lo que incluye investigar el papel del personal estadounidense en los abusos relacionados con la detención en Yemen y negarse a usar información que probablemente se obtuvo mediante tortura u otros malos tratos”.



El informe, titulado “God only knows if he's alive” ('Solo Dios sabe si está vivo'), describe los sufrimientos de los allegados de las decenas de personas detenidas, que no llegan a obtener informaciones sobre su suerte.



“Cuando exigen saber dónde están recluidos, o si siguen vivos, sólo se responde a sus peticiones con el silencio o la intimidación”, lamenta en el informe Tirana Hassan, directora de Respuesta a la Crisis de Amnistía Internacional.



La organización señala que investigó entre marzo de 2016 y mayo de 2018 sobre el caso de 51 hombres arrestados y detenidos en el sur de Yemen por Emiratos Árabes Unidos y las fuerzas yemeníes aliadas a este país miembro de la coalición militar que interviene en Yemen contra los rebeldes hutíes.



Amnistía afirma que “19 de estos hombres continúan en paradero desconocido”. Emiratos rechazó de plano dirigir o mantener prisiones secretas en el sur de Yemen.



Desde que comenzó su intervención en Yemen, en marzo de 2015, Emiratos Árabes Unidos creó, formó, equipó y financió diversas fuerzas de seguridad locales conocidas como “Cinturón de Seguridad”.



El país también estableció, según Amnistía Internacional, alianzas con los responsables yemeníes de seguridad que actúan fuera de la autoridad del gobierno del presidente Abd Rabbo Mansur Hadi.