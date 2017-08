Amenazados por Donald Trump, pero unidos por el fútbol

La liga de fútbol más inusual de Nueva York juega cada sábado en el Bronx. Sus integrantes son menores que llegaron solos desde Centroamérica tras un arriesgado viaje. Sin papeles ni dinero y con una sola meta: huir de la violencia y la pobreza.

Por entrar indocumentados a Estados Unidos, el medio centenar de integrantes de la liga La Unión enfrenta procesos de deportación.



El fútbol funciona para ellos como una suerte de terapia colectiva, un espacio donde olvidar por un rato sus tragedias y las amenazas que encaran bajo el gobierno de Donald Trump.



“Cuando juegas al fútbol, no estás pensando en tu caso migratorio, o en las personas que te quieren lastimar allá en tu país, o en que un juez te pueda deportar”, explica su entrenador técnico y consejero, Elvis García Callejas, en un tórrido mediodía de verano frente al estadio de los Yankees, donde juega su equipo.

Con el Yankee Stadium de fondo, los jugadores del South Bronx United realizan su calentamiento antes de un partido en Macombs Dam Park el 22 de julio de 2017 en Nueva York. Foto: AFP



“Vas detrás de la pelota, quieres ganar, jugar en equipo, simplemente divertirte”, añade este hondureño que fundó la liga en 2014, cuando un récord de casi 70 000 menores no acompañados cruzaron el río Bravo hacia Estados Unidos.



Niños otra vez

García Callejas tiene 27 años y es consejero migratorio en la organización Caridades Católicas. También llegó solo a Estados Unidos a los 15 años, corriendo bajo las narices de un guardia fronterizo en El Paso, Texas.



Este fanático del fútbol que ha decorado su despacho con banderines del Barcelona y el Paris Saint-Germain visita centros de detención para entrevistar a menores centroamericanos recién llegados y determinar si son elegibles para algún tipo de protección.



Fundó La Unión con apenas tres muchachos de Honduras. Con unos tarros de basura marcaron el arco. Ahora ya son más de 50 jóvenes de toda Centroamérica, y cuentan con el apoyo del club neoyorquino South Bronx United, que ha incluido a varios en sus programas sociales.

Jugadores del equipo South Bronx United descansan a la mitad de un partido en Macombs Dam Park el 22 de julio de 2017 en Nueva York. South Bronx United está formado por menores de América Central que llegaron solos a los Estados Unidos. Foto: AFP



“Estos muchachos han crecido demasiado rápido (...) pero en la cancha de fútbol vuelven a ser niños otra vez”, afirma.



Desde 2014 y hasta junio han llegado a Estados Unidos más de 200 000 niños y adolescentes no acompañados de México y sobre todo de Centroamérica, según la Patrulla Fronteriza estadounidense.



Teófilo Chávez es uno de los miembros más prometedores de La Unión, y sueña con ser futbolista profesional. Tiene 17 años y llegó a los 14 desde Corozal, en el Caribe hondureño, a vivir con sus tíos en el Bronx.



“Aquí cuando jugamos nos encontramos todos en el espacio y el tiempo. Estos son los primeros amigos que me hice en este país y esa amistad sigue para siempre”, dice este joven garífuna, un grupo étnico del Caribe centroamericano integrado por descendientes de negros e indios caribes.

Un joven jugador de fútbol de Guatemala (camisa azul) conversa con Elvis García Callejas, consejero de migración de Catholic Charities, fundador y entrenador de la liga La Unión, mientras su madre y su hermano menor escuchan durante una pausa en el partido en el Macombs Dam Park el 22 de julio del 2017 en Nueva York. Foto: AFP



Un sistema quebrado

Aunque el gobierno estadounidense no les suministra un defensor de oficio, estos adolescentes luchan en los tribunales para quedarse y muchos cuentan con la ayuda de abogados que les asisten gratuitamente.



Gracias a su abogada Jodi Ziesemer, que supervisa unos 700 casos de menores centroamericanos en Caridades Católicas, Teófilo está cerca de conseguir su permiso de residencia temporario, o Green Card.



Pero cerca del 60% de los menores no acompañados que llegan a Estados Unidos deben enfrentarse a un juez y a un fiscal solos, sin abogado y sin ni siquiera hablar inglés, una situación que Ziesemer califica de “ridícula” y que en su opinión evidencia que “el sistema está quebrado”.

Los jugadores del South Bronx United (en camisas azules) corren con la pelota durante un partido en Macombs Dam Park el 22 de julio de 2017 en Nueva York. Foto: AFP