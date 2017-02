Otra amenaza de bomba se registró en los medios públicos

La calle San Salvador, que da al edificio de los Medios Públicos, en el norte de Quito permanece cercada por una amenaza de bomba a partir de la la llegada de un sobre sospechoso. Él sobre habría estado dirigido a la periodista de Ecuador TV, Mariuxi Mosquera.

En el lugar se encuentra personal del Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional, quienes realizan una inspección en el interior del edificio en donde funciona la Radio y Televisión Pública, Secretaría de Comunicación, Agencia Andes y El Telégrafo.



Según Mariuxi Mosquera, el sobre fue dejado en recepción. A su regreso del almuerzo le informaron que había llegado un paquete a su nombre. "No lo vi como algo sospechoso. La recepcionista me preguntó si conocía al remitente y le dije que no. Así que me aconsejó no abrirlo", comentó.



Después de esto, el personal de seguridad inspeccionó el paquete y lo declaró sospechoso. En ese momento se dio aviso a las autoridades.