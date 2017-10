Dos fotorradares serán reubicados en Ambato; la causa desata polémica

Los trabajos de reubicación de dos de los ocho fotorradares en la avenida Rodrigo Pachano, límite entre el sector La Victoria y El Socavón, y en la av. Manuela Sáenz y Pío Baroja, causaron polémica en Ambato el miércoles 18 de octubre del 2017.

Mientras el director de Tránsito y Movilidad del Municipio, Paco Urrutia, dijo que el traslado se debió a un estudio técnico, el concejal de Ambato, Robinson Loaiza, aseguró que los dispositivos contravenían el Reglamento a la Ley de Tránsito, es decir, que estaban instalados en curvas y en bajadas.



“Fue un gravísimo error de la municipalidad no haber analizado a profundidad la Ley. Ahora todos los rubros que se cobraron por multas, en estos lugares, deberían ser devueltos a los conductores sancionados, porque fue un cobro ilegal”, sostuvo Loaiza.



Urrutia afirmó que la reubicación se realizó en cumplimiento de los procesos contractuales de la empresa concesionaria Safety con la Municipalidad. “Las mejoras son a favor de la gente y una de esas es la reubicación de los dos fotosensores. Contamos con los informes técnicos respectivos y por eso fue autorizada por el Alcalde y la empresa la reubicación de los equipos”.



En edil aseguró que denunció el tema cuando comenzaron a funcionar los ocho fotorradares. Según Loaiza, supuestamente no existieron informes técnicos y la orden se fue en contra del Reglamento a la Ley de Tránsito. “Tampoco hay el informe que justifique el cambio de lugar de los dos dispositivos. Solicité la documentación, pero aún no se me remite”, sostuvo.

El lunes 16 de octubre del 2017, el asambleísta por Tungurahua y exalcalde de la ciudad, Luis Fernando Torres, presentó cifras de la recaudación de multas a través de los fotorradares. En un cuadro reza que desde el 22 de enero del 2015 el Municipio de Ambato ha recibido USD 28 666 490 . Torres preguntó: ¿“Cuánto para concesionaria?”.



Nada más y nada menos q 28'666.490 USD ha recaudado Municipio #Ambato por multas #Fotoradares Cuánto para concesionaria? Gran negocio! pic.twitter.com/qzuDeYrdlV — Luis Fernando Torres (@lftorrest) 16 de octubre de 2017

“Es escandaloso mirar cómo se recaudaron los recursos, sin que se haya cumplido con el Reglamento de Ley, por eso ahora se da el cambio de lugar de los fotorradares”, dijo Loaiza.

Según Urrutia, al momento están en funcionamiento seis fotosensores. La empresa concesionaria tendrá que notificar la fecha del cambio de los dos restantes. Al momento avanzan los trabajos de obra civil. Una vez que estén instalados se efectuará una campaña de información con la ciudadanía, aseguró.



El Director de Tránsito y Movilidad del Municipio afirmó que siempre la prioridad del Municipio es dar cumplimiento a lo que establece la ley. “La reubicación de los dispositivos se hace desde el 2014. Hasta la actualidad fueron reubicados cinco fotorradares que cuentan con los informes técnicos. Anteriormente, los dispositivos fueron ubicados de acuerdo a los estudios de factibilidad por puntos negros, es decir por el índice de accidentabilidad”.



Según Urrutia, los resultados están a la vista, puesto que se lograron bajar los índices de accidentabilidad en un 31%, en lo que va del 2017, y en relación con el 2016.