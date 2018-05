Un operativo policial evitó la venta ilegal de perros y gatos en Ambato

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Policía Municipal, personal del Albergue Animal de Mascotas, la Unidad de Policía Motorizada y del Departamento de Servicios Públicos Municipales impidieron que 20 comerciantes realicen una feria ilegal para la venta de perros y gatos. El operativo se realizó este lunes 21 de mayo del 2018, en los exteriores del Mercado América ubicado en el oriente de Ambato, Tungurahua.

Los comerciantes ofrecían a las mascotas camufladas en mochilas, cartones y en jaulas para evitar el control de las autoridades. ¿Qué raza está buscando señito?, ¡Yo le consigo ahorita!, preguntaban a los compradores. Durante el control, ninguno de los animales contaba con el carné de vacunación y el certificado de salud veterinario.



Gabriela Rodríguez, directora del Departamento de Servicios Públicos, dijo que en el operativo fueron decomisados 10 perros y 4 gatos en cumplimiento al artículo 7 de la Ordenanza Municipal que Regula el cuidado de animales de compañía, mascotas o animales domésticos.



Además, se rescató otros 19 perros que fueron abandonados en el lugar. “Las mascotas están en cuarentena para evitar posibles contagios de enfermedades en el albergue temporal de Mascotas del Municipio. Recibirán las vacunas, serán esterilizadas y puestos en adopción”.



Indicó que el artículo 32 de la Ordenanza también sanciona a las personas que comercialicen animales en las calles con una multa de USD 30. Además, el retiro de los animales.



Rodríguez mencionó que una parte de los comerciantes que instalaron, de forma ilegal, la feria callejera trabajaban en el mercado América, pero al no contar con los permisos de Agrocalidad la venta fue prohibida desde el pasado 19 de marzo del 2018. “Agrocalidad norma la comercialización de mascotas. Hay un grupo de 20 personas que no quiere cumplir”.



Las autoridades estiman que al menos 500 animales entre perros y gatos llegan a este sector para ser comercializados en cada feria. El 90% de personas que se dedica a esta actividad viene de Riobamba, Guayaquil, Latacunga, Quito, Puyo, y solo el 10% es de Ambato.



El administrador del Albergue Animal de Mascotas, Diego Barrera, explicó que los perros y gatos que se comercializan en forma ambulante padecen graves enfermedades. Algunas mascotas provienen de criaderos clandestinos en pésimas condiciones y con fuertes infecciones virales, inmunológicamente deprimidas.



Además, presentan desnutrición aguda o crónica y trastornos digestivos graves, por lo que es probable que mueran rápidamente. La gente no debe comprar mascotas en las calles, sino adoptarlas pagando USD 20 en el albergue municipal. “Al momento se realizan 60 adopciones mensuales y 250 cirugías de esterilización. Hay que darles una nueva oportunidad de vida”.