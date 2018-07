Amazon anuncia compras 'Prime Day' con ofertas de 36 horas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El gigante de ventas por Internet Amazon amplía este año su evento de compras 'Prime Day' a 36 horas, desde el mediodía del 16 de julio hasta finalizar el 17 de julio del 2018, informó este martes, 3 de julio del 2018, la compañía.

Se trata de una serie de ofertas dirigidas exclusivamente a los abonados al servicio Prime de Amazon. El 'Prime Day' es un factor importante en el negocio de Amazon, ya que el año pasado la segunda mayor plataforma de venta online del mundo consiguió en 30 horas el mayor número de nuevos clientes Prime.



Un 50 por ciento más de compradores optaron por comprar el abono para hacer uso de las ventajas. Este año ya hay primeras ofertas para los abonados desde este mismo martes. Amazon introdujo inicialmente el servicio Prime para ofrecer una entrega más rápida y gratuita y más tarde añadió el acceso a su servicio de streaming de música y video.



Las subidas de precio que ha habido en el abono no hicieron perder clientes, señaló el gerente responsable de Prime internacional, Jamil Ghani. "En todo el mundo vemos para Prime un claro crecimiento", indicó.



Amazon tiene más de 100 millones de clientes Prime a nivel internacional, aunque la empresa no da cifras exactas. Durante las ofertas del 'Prime Day' la compañía también vende más barato su propio hardware como los altavoces Echo o las tablets Fire. Ghani aseguró que no se trata de vaciar los almacenes de cara al negocio navideño.



"Trabajamos con miles de suministradores de todo el mundo para hacer posibles estas ofertas. El 'Prime Day' no es ningún truco de marketing para librarse de la mercancía sobrante en los almacenes", dijo el Gerente.