Amapola Naranjo se abstuvo en censura y destitución a Carlos Ochoa

La asambleísta por la Revolución Alfarista, Amapola Naranjo, no votó a favor de censurar y destituir al ex superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa. Su curul fue la única que se pintó de azul, cuando el resto de los legisladores (119) votó a favor de implementar las medidas contra el exfuncionario.

Naranjo señaló que luego de escuchar los discursos de los legisladores que intervinieron la noche del lunes 12 de marzo del 2018, tomó la decisión de abstenerse. “Estaba en un estado de indignación que no podía darles el voto aún cuando hemos podido ver que se aplicó mal la ley”, dijo.



Ella señaló que el grupo correísta, del cual es parte, había decidido abstenerse en un principio. Sin embargo, la decisión cambió en la tarde para dar paso a la sanción contra Ochoa. “En la tarde habían otros criterios que decían que estaba demostrado que había una errónea aplicación de la Ley de Comunicación y también les disgustó (a sus compañeros) la manera de cómo llegó Carlos Ochoa, descontrolado, fuera de sí”.



La legisladora defendió la existencia de una Ley de Comunicación para garantizar los derechos de los trabajadores de los medios y de comunicadores en libre ejercicio. A su criterio, esa normativa debe ser revisada, pero no derogada.



Su posición –añadió- no le costó críticas de los compañeros en la Asamblea. Hasta la mañana de este martes 13, comentó que no había tenido problemas de agresiones en redes sociales por hacer pública su posición.



El Pleno de la Asamblea Nacional censuró y destituyó con 119 votos a Carlos Ochoa, durante la sesión 504, el 12 de marzo del 2018, cerca de las 23:30. La censura y destitución fue planteada por el asambleísta Fabricio Villamar (Creo), quien en la resolución aprobada por el Legislativo incluyó que la documentación del caso fuese remitida a la Fiscalía y a la Contraloría, para que se determinen posibles responsabilidades penales y administrativas.