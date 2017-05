Uribe ofrece disculpas por tuit sobre jóvenes ejecutados en Colombia

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe pidió este viernes 19 de mayo de 2017 perdón por un tuit sobre jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales, cuyas madres lo habían denunciado por “calumnias”.

“ Pido perdón a las Madres de Soacha, a las querellantes Luz Marina Bernal Parra, María Ubilerma Sanabria López, Lucero Carmona Martínez y María Doris Tejada Castañeda, y demás madres no querellantes, por palabras que yo haya escrito o pronunciado y que les hayan causado ofensa o dolor ” , dijo Uribe en un comunicado publicado en su cuenta en Twitter.

"Concilio con las madres de Soacha motivado por razones humanitarias": Uribe https://t.co/ue62YpCU1F — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 19 de mayo de 2017

En 2015, Uribe publicó un tuit en el que aseguraba: “ En reunión con las Madres de Soacha varias me expresaron que sus hijos estaban infortunadamente involucrados en actividades ilegales, lo cual no excusa para asesinarlos, pero la hipótesis no fue examinada por la justicia”.



Por esa afirmación fue demandado por “calumnias” por Bernal, Sanabria, Carmona y Tejada, integrantes del colectivo que agrupa a mujeres del homónimo suburbio de Bogotá cuyos hijos fueron ejecutados en 2008 por militares y presentados como guerrilleros muertos en combate.



Con estos casos, conocidos en Colombia como “falsos positivos”, los militares buscaban obtener condecoraciones y prebendas.



Uribe, actual senador y líder de la oposición, aceptó retractarse de lo dicho y pedir disculpas este viernes, durante la última audiencia de conciliación entre las demandantes y el expresidente en la Corte Suprema.



De este modo, evitó la apertura de una investigación en su contra, explicó a AFP una fuente judicial. “Acepto retractarme del mensaje de Twitter de 25 de Junio de 2015, y de las palabras que lo antecedieron y que pronuncié como Presidente de la República. Acepto que este tweet ofende a las Madres de Soacha y afecta la memoria de sus hijos asesinados. Me retracto además porque lo que escribí no me consta en nada diferente a lo que escuché”, dijo Uribe en el comunicado.



“Mis mensajes sobre el tema, incluido el respectivo tweet, nunca han tenido la intención de promover impunidad sobre crímenes cometidos, algunos ya calificados como de Lesa Humanidad (...) estos crímenes requieren las más severas sanciones a los responsables, sean de la fuerza pública, del gobierno o civiles”, añadió.

Uribe fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010 y, según la entidad humanitaria Human Rights Watch (HRW) entre 2006 y 2008 se registraron en este país por los menos 2 500 casos de ejecuciones extrajudiciales.