Álvaro Noboa quiere ser presidente sin ganar las elecciones

“Gloria a Dios ecuatoriano. Viva Ecuador”. Esa es la frase con la que Álvaro Noboa cierra el mensaje que publicó en su cuenta de Facebook para definirse como “nuevo Presidente de la República”.

Durante el video, que dura cuatro minutos con 33 segundos, el líder de Adelante Ecuatoriano Adelante detalla su plan para convertir “a este país en uno de los mayores países del mundo”, ofrecer empleo, vivienda de cemento, salud, educación gratuita y acabar con la droga “que está destruyendo a la niñez y con la pobreza”.



Según Noboa, su movimiento decidió “que no tiene importancia cómo voten los ecuatorianos para la candidatura presidencial porque ningún candidato, ni del continuismo ni de la oposición, tiene el respaldo popular”. Los integrantes de la lista 7 “visualizaron” lo que va a pasar en el Ecuador.



El plan del político es que Adelante Ecuatoriano Adelante obtenga mayoría en la Asamblea Nacional, en las elecciones del 19 de febrero próximo. Noboa afirma que lo hará porque en sus recorridos “millones de ciudadanos” le dicen “Álvaro, tú deberías haber sido el presidente y queremos en respaldo a ti votar por tus asambleístas”.



Noboa dice que la Asamblea pedirá un cambio en la Constitución y “que por una sola vez, dada la crisis nacional, sea el Congreso el que le acepte la renuncia al Presidente que esté elegido y al Vicepresidente que renunciarán con gusto por falta de apoyo popular y por la crisis nacional”.



Pero el abogado constitucionalista Juan Francisco Guerrero explica que la propuesta es inviable. Una propuesta de estas características, dice, no solo requiere de una enmienda constitucional sino de una reforma.



Se trata de “un cambio de estructura que requiere una consulta popular, procedimientos legislativos, determinados plazos de espera”. No es un tema de que una Asamblea por única vez puede designar a un Presidente de la República. Y si una Asamblea haría eso, básicamente estaría incurriendo en una actuación inconstitucional y estaríamos prácticamente frente a un golpe de Estado”.



Noboa agregó que su idea surgió de la “crisis política que está atravesando el país por la acusación de Carlos Pareja Yannuzzelli a (Jorge) Glas”.



Según él, se sacrificó para no lanzarse como candidato, con el fin de no dividir a la oposición y esa fue una “decisión histórica en la vida del Ecuador” Ahora, su nuevo plan es un sacrificio que asumirá “con el espíritu patriótico que me ha acompañado desde que nací”.



Guerrero dice que la Asamblea Nacional no cuenta con posibilidad alguna dentro de la Constitución para designar un Presidente de la República. “Solo existe la figura de la muerte cruzada, cuando hay grave crisis económica y conmoción interna.



La Asamblea destituye al Presidente, con una mayoría de dos las terceras partes. El Vicepresidente asume funciones de presidente, el Consejo Nacional Electoral convoca nuevas elecciones para Presidente, Vicepresidente y asambleístas”, explica el abogado constitucionalista.