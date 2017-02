Álvaro Noboa anunció que seguirá con la oposición y no votará por la continuidad

El líder del partido Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA), Álvaro Noboa, anunció que se mantendrá en su línea de oposición al actual Gobierno y no va a votar por la continuidad de darse una segunda vuelta de elecciones presidenciales en el país.

Durante una rueda de prensa, la tarde de este miércoles 22 de febrero del 2017, en Guayaquil, Noboa dijo “nosotros no teníamos candidato presidencial y Guillermo Lasso es de la oposición, por lo tanto vamos a continuar en nuestra línea de oposición”.



Sobre un posible acercamiento con el candidato de Alianza País, el empresario bananero respondió que aunque tiene la mejor opinión de Lenín Moreno ideológicamente hay una distancia “kilómétrica” entre lo que los dos piensas. “Pero él es diez veces mejor que Rafael Correa. Pero no vamos a votar por nada que represente el continuismo”.



También indicó que de no haber desistido a su candidatura presidencial no existiría la posibilidad de ir a una segunda vuelta electoral. “Di un paso atrás para que el Ecuador dé un paso adelante. Si entraba de candidato rompía la unidad de la oposición y les aseguro que yo ganaba en primera vuelta o lo hacía Lenín Moreno”.



Noboa convocó a las 16:30, a los medios de comunicación, para denunciar una sospecha de fraude electoral en contra de su organización política, en las elecciones del domingo 19 de febrero.



Dijo que de acuerdo a sus proyecciones AEA debió haber alcanzado entre 20 a 30 asambleístas, pero por el contrario han alcanzado asignaciones menores.



Según el empresario, AEA tiene más de dos millones de afiliados y le correspondía el 20% de los 10 millones de votos válidos, pero le han dado entre el 1% y el 2%.



Dijo que el supuesto fraude se estaría realizado para favorecer a los candidatos para asambleístas del Gobierno y por este motivo señaló que va a presentar un reclamo ante las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE).



“Vamos a solicitar que se abran todas las urnas para proteger la democracia y a 20 partidos a los cuales les han dado de cero a un asambleísta”.