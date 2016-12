Alta demanda para ir a Santa Elena y Baños

Las mayores reservaciones en hoteles para pasar el feriado de fin de año se registran en los balnearios de Santa Elena y Baños de Agua Santa, en Tungurahua. Los vuelos aéreos a Galápagos tiene más demanda.

“Las playas aún son las más elegidas, aunque también hay otros destinos en la Sierra, como Baños”, señaló José Ochoa, presidente de la Federación Hotelera del Ecuador.



Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, comentó que en Playas (Guayas) y en la provincia de Santa Elena ya se ha reservado el 70% de su oferta hotelera.



Esperanza López, presidenta de la Cámara de Turismo de General Villamil, explicó que se ha hecho un 90% de reservaciones. En su mayoría son reservas de una noche, sobre todo de Guayaquil.



El sector hotelero de la Costa aspira que este feriado supere la ocupación de Navidad; la región es la primera opción para visitar en estos días festivo.



En Manabí hay buenas expectativas. Según Brenda Terán, directora de Turismo de Manta, se espera que las reservas superen el 60% de la ocupación que se logró en Navidad. Manta cuenta con 5 400 plazas. “Para el 31 haremos un show de pirotecnia y música”.



En San Vicente se promocionan los festivales gastronómicos y de deportes extremos. Álex Molina, director de Turismo del cantón, refirió que hay reservas de un 80% de la capacidad de hospedaje. Se alistan programas en Canoa y Playa de los Perales.



Las reservas en Manabí llegan al 45% y un 20% en Esmeraldas. El sector turístico del sur de la ‘Provincia Verde’ está preparado. En Atacames, aunque reporta pocas reservaciones, se anhela que hasta el viernes al menos el 40% de la capacidad hotelera (de 20 000 plazas) esté ocupado.



En estas playas ya se pasean algunos turistas que llegaron desde ayer, pero la afluencia aún no supera a la registrada el año pasado, dijo Sara Moyano, presidenta de la Cámara de Turismo de Atacames.



En la playa de Same y Casa Blanca se registra un 42% de ocupación. Los dueños de departamentos empezaron a llegar desde el martes para quedarse hasta el nuevo año.



Más al sur, en Mompiche, la vicepresidenta de la Junta parroquial de Bolívar y dueña del Hotel Santareno, contó que un 60% de sus habitaciones está reservado. En esta temporada es común que lleguen chilenos y argentinos para practicar surf.



En la Sierra, según la Cámara de Turismo de Baños, 5 600 de las 7 000 camas ya estarían ocupadas.Las reservaciones se hicieron hace dos meses.



Los ejecutivos de Sangay Spa Hotel cuentan que desde octubre está vendido el total de su paquete para Año Nuevo. Este consiste en una cena tipo bufé y una fiesta. Jéssica Heredia, su recepcionista, mencionó que sus 56 habitaciones ya están apartadas. La Hostería Alisamay, también en Baños, ya no tiene espacios disponibles para el feriado. Sus 25 habitaciones fueron reservadas.



Diciembre es un mes bajo en afluencia turística en Cuenca, a excepción de la última semana por el pase del Niño Viajero y el feriado de Año Nuevo, dijo Tania Sarmiento, directora de la Fundación Municipal Turismo para Cuenca.



Según ella, para este feriado se aspira que la ocupación supere el 70%. La ciudad tiene 180 establecimientos de alojamiento con 6 000 camas.



La compra de pasajes aéreos es alta. Según David Alemán, director general de Avianca en Ecuador, las rutas domésticas que oferta esta aerolínea registran una ocupación que oscila entre el 70 y el 90%. Los destinos más demandados para estos días son Baltra, San Cristóbal y Manta.



En el caso de Latam, el destino más demandado es Galápagos seguido por Guayaquil, punto de partida para visitar las playas, según la aerolínea. Se destaca que todos los vuelos están llenos. Hacia el exterior, los destinos con mayor demanda son Nueva York, Lima, Madrid y Buenos Aires.