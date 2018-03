Almacenes aún no reciben notificación para créditos a cocinas de inducción

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) informó que a partir de este 19 de marzo del 2018 estarán disponibles los planes de financiamiento para adquirir cocinas de inducción y ollas, sin embargo, los almacenes aún esperan la notificación.

De acuerdo con este programa, desde este lunes 19 de marzo se podía acceder a créditos de hasta USD 800 a 48 meses de plazo para cambiar la cocina de gas por una de inducción. Y, adicional, las personas podían solicitar USD 100 para la compra de las ollas compatibles con estas estufas.



Pero en un recorrido por el centro de Guayaquil, encargados de varios de los puntos de venta autorizados por el MEER para otorgar estos beneficios aseguraron que aún no han comenzado las ventas bajo esta modalidad, pues no han recibido el comunicado oficial.



Edison Magallanes, encargado del almacén Artefacta, ubicado en la populosa avenida 9 de Octubre en la ciudad portuaria, esperaba recibir la notificación durante la tarde. Desde que inició este programa de financiamiento, Magallanes dice que se vendieron cerca de 4 000 cocinas de inducción en todas las sucursales del país.



En Comandato tampoco han recibido indicaciones. Mientras esta casa comercial ofrece el plan propio de financiamiento. Con este mecanismo, el domingo último un cliente compró una cocina de inducción Electrolux, financiada en 24 cuotas de USD 41.



El vendedor del establecimiento, Rocky Guerrero, señaló que los usuarios no han dejado de preguntar por las cocinas de inducción. Las ollas que se pueden usar con estas cocinas también se han vendido. En promedio, se comercializan 30 a la semana.



Guerrero afirmó que siempre han recibido clientes en busca de cocinas de inducción, pero considera que ha incrementado el interés en las últimas semanas.



En los locales Jaher o Almacenes Japón, donde tampoco se ha informado sobre los nuevos planes de financiamiento, hay menos demanda de estos artefactos.

Para acceder al financiamiento que otorga el MEER, los interesados deben hacer una solicitud a la empresa eléctrica de su ciudad, registrarse en la página web www.ecuadoreficiente.ec o acercarse a un punto de venta autorizado.



Este Diario envió este 19 de marzo una solicitud al MEER para conocer sobre el inicio de los planes de financiamiento y del envío de notificaciones a los almacenes de electrodomésticos, pero hasta el momento no han remitido una respuesta.