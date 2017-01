Alianza País inició un proceso disciplinario en contra de Christian Viteri

Alianza País (AP) inició, a través de su Comisión de Ética, un proceso administrativo en contra del legislador de sus registros Christian Viteri, por haber votado en contra de la Ley sobre la Plusvalía, iniciativa del presidente Rafael Correa.

La notificación llegó al correo de Viteri el martes 3 de enero a las 14:49, y según él pedía que sus pruebas de descargo sean entregadas hasta las 17:00 del mismo día. Pero las entregará la tarde de este miércoles 4 de enero.



El sábado pasado, en el Enlace Ciudadano, Correa llamó traidor a Viteri. “Ojalá lo expulsen rápido por desleal y traidor. Es un señor figureti”, expresó.



Carlos Marx Carrasco, presidente de la Comisión de Ética de Alianza País, explicó esta mañana (4 de enero del 2017) que el proceso se inició de oficio y no por el pedido público de Rafael Correa. Además, dijo que las sanciones posibles en estos casos van desde una amonestación y suspensión hasta la expulsión.



Indicó también que se solicitó a Viteri que envíe una respuesta con todas sus pruebas de descargo. Primero, con documentación que argumente sus razones para votar y expresarse en contra de la Ley sobre la Plusvalía.



Además, le pidieron que envíe una lista detallada con nombre, apellido y cargos públicos que hayan ocupado las personas, que según Viteri están inmersos en actos de corrupción, no solo en Petroecuador sino en otras instituciones del Estado. “Si es necesario, enviaremos esa información a la Fiscalía”, dijo Carrasco, quien también informó que se comunicó vía telefónica con Viteri para solicitarle sus respuestas con la mayor brevedad.



Viteri indicó que en su respuesta explicará que él había mostrado sus observaciones a la Ley con anterioridad al interior del Bloque de AP, que hizo un comunicado público con las razones para su voto en contra y que nunca dijo que la norma era improcedente, sino que necesitaba cambios.



Mientras, que sobre la lista de los casos de corrupción anunció que no la adjuntará en su respuesta porque eso lo está haciendo en la Fiscalía y no en la Comisión de AP. También informó que esa parte del pedido no consta en la notificación por escrito que él recibió.



“Dejo que estas cosas pasen para demostrar una teoría, de que el Movimiento (AP) tiene un dueño, y que esto no se debe a que vote en contra de la Plusvalía porque no fui el único”, dijo el legislador guayaquileño.