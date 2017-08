Alianza País de Pichincha hizo un llamado de atención a Moreno y Correa

La directiva del Movimiento Alianza País de Pichincha hizo un llamado de la atención a los líderes Lenín Moreno, presidente de la República, y Rafael Correa, presidente vitalicio de la organización política.

"Pedimos que retomen el diálogo de forma inmediata... que haya mesura porque eso garantizará la unidad de la organización", señaló Gustavo Baroja, director Provincial de Pichincha de Alianza País (AP), en una rueda de prensa este 4 de agostos del 2017.



"El proyecto está por encima de los nombres. La primera lealtad es con los principios y la ética revolucionaria de AP”. Hay funcionarios en el Ejecutivo –agregó- que no son parte del movimiento y que han generado molestias en la militancia. Como el director de la Corporación Nacional de Electricidad, aunque no pronunció su nombre.



Junto a Baroja se vio a dirigentes como Edwin Miño, director del Distrito Rural. Él, en cambio, considera que Moreno debe disculparse públicamente, pues la "militancia se siente ofendida" de que haya pedido que se deje el "comportamiento ovejuno" y actúe con libertad. Criticó el uso de las redes sociales por parte del Presidente. "No se puede gobernar allí".



Sobre la situación del vicepresidente Jorge Glas, suspendido en sus funciones por el primer Mandatario, Miño dijo que no tiene por qué renunciar a su cargo. "¿Qué pasa si es que es encontrado inocente? Nadie le va a devolver la Vicepresidencia, nosotros votamos por el binomio", agregó.



Baroja también se refirió al Decreto Ejecutivo 100 que dejó sin funciones al Vicepresidente. Dijo que esa era potestad del Presidente. Al ser consultado sobre la situación legal de Glas, quien es indagado por posibles actos irregulares, solo dijo que la justicia deberá resolver su situación. Pero aclaró que la directiva de Alianza País de Pichincha nunca ha puesto en duda la confianza en él.



Anabel Hermosa, vicealcaldesa de Quito, también hizo un llamado al diálogo en Alianza País y a mantener el proyecto de Gobierno. Denunció una supuesta campaña política de la oposición para atacar la "convivencia pacífica" de la militancia.