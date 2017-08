Alianza País cuestiona al contralor Celi por su cercanía a Carlos Pólit

El oficialismo adelantó los temas que le interesa abordar en el proceso de fiscalización al contralor Pablo Celi.

Uno tiene que ver con las funciones que él cumplió durante la administración de Carlos Pólit, quien está prófugo de la justicia por presuntos actos de corrupción y fue censurado por la Asamblea Nacional.



También se espera conocer sobre cómo alcanzó la titularidad de la Contraloría. La oficialista Marcela Aguiñaga recordó que en junio del 2017 se conoció que el excontralor había nombrado a Sabett Chamoun como su subrogante antes de salir del país. Esa acción de personal no pudo ser respaldada con un documento.



En tercer lugar se le pedirá información sobre la auditoría de gestión a la deuda pública y sobre todas las auditorías de gestión que se han realizado desde el 2016. Ya que en el 2015, con una enmienda constitucional, se retiro esa atribución a la Contraloría.



Y, finalmente, sobre las auditorías que se están realizando a legisladores oficialistas. Una de las notificadas es Verónica Arias. El 16 de agosto del 2017, ella aseguró que el examen se refiere a actos administrativos como el pago de horas extras en el período anterior. Pero ella dijo que está dispuesta a colaborar.



Celi señaló el martes en el programa Regresando con Andrés Carrión, de Ecuadoradio, que aún no ha recibido oficialmente la convocatoria, por lo que no conoce su alcance. Aclaró que concurrirá sin ningún problema. Sobre la auditoría a la deuda, argumentó es un examen a la legalidad del origen de las fuentes y el destino de los recursos de la deuda interna y externa.

Lo ocurrido provocó reacciones en otros sectores. Jaime Nebot, alcalde Guayaquil dijo que si hay dinero público de por medio, es la Contraloría la encargada de auditar. “No sé por qué se disgustan de que el Contralor quiera establecer una auditoria de la deuda pública, eso le interesa a todo el país, son dineros que terminan pagando todos los ecuatoriano”.



El expresidente Abdalá Bucaram y militante de Fuerza Ecuador también se pronunció. Ofreció una movilización hacia Quito si el oficialismo emjuicia políticamente a Celi.



Él cree que todos los actores de oposición deberían unirse para evitar que se intente frenar los procesos que se han iniciado para combatir la corrupción.