Alianza País exige a titular del CNE evitar declaraciones sobre segunda vuelta antes de que termine el conteo

El candidato a asambleísta nacional José Serrano, acudió al hotel Marriott de Quito, para reunirse con el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo. Allí presentó junto a Óscar Bonilla, secretario ejecutivo (E) de Alianza País; una denuncia formal sobre supuestas irregularidades en el proceso electoral del 2017.

Además, el exministro del Interior mostró la molestia del movimiento oficialista sobre las declaraciones de Pozo, en cadena nacional este 21 de febrero del 2017 por la tarde, en donde habló de una tendencia irreversible en el conteo de votos, que dejaría para una segunda vuelta la definición del nuevo Presidente y Vicepresidente de la República.

Para Serrano, Pozo “no tiene ninguna potestad” para hacer declaraciones a partir de tendencias que generen opiniones que determinen si hay o no segunda vuelta. El presidente del CNE habló de que, tal como va el escrutinio, no habrá una definición en primera vuelta.



Fue durante una cadena nacional, cuando el escrutinio estaba avanzado en un 95% de las actas y daba al binomio oficialista Lenín Moreno-Jorge Glas un 39,2% y a Guillermo Lasso-Andrés Páez (Creo-SUMA) Un 28,37%.



Serrano aclaró que, si se confirmara una segunda vuelta, el oficialismo hará campaña “seguro” ganará en esas elecciones, “pero es fundamental que se respete la institucionalidad del Ecuador” y que se cuente voto a voto, en respeto de la decisión de los ecuatorianos.



El cabeza de la lista de asambleístas nacionales para el periodo 2017-2021 por Alianza País aclaró que su movimiento no pide que les regalen “ni un voto, pero tampoco vamos a permitir que nos roben absolutamente ningún voto”.



Serrano habló a nombre de AP y dijo que exigen que el conteo se haga rápido, pero bien. Tanto con los votos para el oficialismo como para el resto de candidatos. “Hemos manifestado nuestra preocupación sobre las declaraciones que ha hecho el Presidente del CNE”, dijo.



Por eso reclaman que Pozo haga una declaración sobre esa segunda vuelta solo cuando finalice el conteo y se pueda hacer un anuncio oficial. Recordó que un 5% de actas, que suman aproximadamente 2 000 actas, que tienen inconsistencias. Serrano calcula que cada acta tiene unos 300 votantes.



Serrano repudió las expresiones en contra de Manabí, porque en esa provincia ganó el oficialismo. “La democracia no se puede constituir en un espacio para la violencia, luchamos contra la delincuencia. ¿Cómo se puede estar insultando, injuriando, humillando a los ciudadanos de Manabí por elegir o no elegir a tal o cual candidato?, se preguntó. “Vamos a defender a Manabí y al resto del Ecuador como lo hemos venido haciendo”, finalizó.