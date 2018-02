Alexis Mera: ‘Fernando Alvarado tiene  pequeñas inusualidades en declaración patrimonial, pero fueron justificadas’

La economía de los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado, exfuncionarios del régimen de Rafael Correa es transparente. Así lo aseguró su abogado, Alexis Mera, quien también ejerció un cargo público en el exgobierno.

Mera hizo las declaraciones al finalizar la toma de versiones de los Alvarado en la Fiscalía del Guayas en el centro de Guayaquil, a las 16:48 de este jueves 22 de febrero del 2018.



Vinicio y Fernando fueron citados por la entidad como parte de la indagación iniciada por supuestas operaciones injustificadas detectadas en un informe de la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE).



"Fernando Alvarado tiene unas inusualidades pequeñas en sus declaraciones patrimoniales que fueron totalmente justificadas. Por ejemplo, el informe de la UAFE no considera una venta de un terreno que está por escritura pública que se lo ha entregado debidamente y eso se ha justificado", explicó Mera.

Calificó como "injusticia" la investigación previa que se sigue contra los hermanos.



Según Mera, existió un pago a la empresa Creacional desde un paraíso fiscal. "Eso no es corrupción, no es una cosa sucia. Tampoco se ha contabilizado un crédito que hizo Vinicio ni las ventas de unas haciendas que están por escritura pública” recalcó Mera.



Finalmente aclaró que Creacional tiene reembolsos de gastos, es decir deudas de otros pagadas por la empresa, y son depósitos apegados a la ley.



Fernando Alvarado llegó pasadas las 07:00 mientras que su hermano arribó a aproximadamente a las 11:40. Los exteriores del edificio permanecieron custodiados por policías durante toda la jornada hasta pocos minutos del horario de atención (17:00).



El próximo lunes 26 de febrero ambos exfuncionarios deben rendir nuevas versiones en una indagación de la Fiscalía, por supuestas irregularidades en los costos de los denominados enlaces sabatinos durante el anterior Gobierno.



Esta mañana el fiscal Fabián Salazar, asesor del fiscal general Carlos Baca, entregó las notificaciones para esa convocatoria.