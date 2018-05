Alexis Mera: 'Hubo corrupción judicial que perjudicaba al Gobierno'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Alexis Mera, el exsecretario jurídico de la Presidencia durante el periodo de Rafael Correa, acudió a la Asamblea Nacional para explicar su participación en una supuesta injerencia sobre los órganos de regulación de la Función Judicial.

“Debo reconocer que sí ha habido corrupción judicial en esta última década. Y corrupción judicial que perjudicaba al Gobierno Nacional”, dijo el exfuncionario en la Comisión de Fiscalización.



Sus declaraciones se dieron ayer (lunes 28 de mayo del 22018) en la tarde, en el marco del proceso de juicio político que se entabló en contra de cuatro vocales suplentes y los cinco vocales titulares del Consejo de la Judicatura (CJ), presidido por Gustavo Jalkh.



Pero Mera negó una supuesta injerencia y amenaza en contra de los jueces de su parte. Él comentó que defendió los intereses del Gobierno en algunos litigios. Por ejemplo, en el tema de pago de incentivos jubilares a maestros.

Según Mera, la Constitución de Montecristi estableció un monto máximo de 150 salarios básicos para pagar esa compensación; pero debido a la acción de “jueces corruptos” se trató de perjudicar al Estado con USD 121 millones para cumplir con pagos fuera de la Ley. Por eso, en ese entonces, envió una carta al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo para presentar su queja.



En la comparecencia, el legislador Raúl Tello calificó de amenazas los comunicados que envió Mera a varios jueces. También le preguntó si las acciones que tomó, y que son sujetas de observación, eran conocidas por el entonces presidente Correa. Pero el exfuncionario no contestó si el exmandatario conocía o no de lo sucedido.



Para Mera, el hecho de presentar un escrito a una autoridad de control se lo hace también en el ejercicio privado. Calificó de “común” que se pidan citas a las autoridades del Consejo para informar que un juez ha sido “inescrupuloso”, según sus palabras. “Lo que estuviera mal es si el Consejo de la Judicatura aceptara por escrito ese pedido”, razonó.



Por otra parte, dijo que no tuvo una relación personal con Gustavo Jalkh y que visitó su casa “una vez” por un tema puntual. Esto, a sus ojos, precisamente para que no exista una imagen de injerencia en la Función Judicial.

Para la legisladora Silvia Salgado, del Partido Socialista-Alianza País, se debe investigar lo denunciado por Mera sobre corrupción. “Nos preocupa lo que acabó de decir sobre que él podría dar cuenta de que existió corrupción judicial. Es lo que la Asamblea podría considerar ante el propio presidente del Consejo de la Judicatura si han detectado esa corrupción”.



La presidenta de la Comisión, María José Carrión, citó a los cinco vocales principales y los cuatro suplentes para que presenten mañana (miércoles 30 de mayo) sus pruebas de descargo en el marco del juicio político. Luego, la Mesa deberá emitir un informe en el que recomiende o no la interpelación de los vocales en el Pleno.