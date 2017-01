Alex Alcívar: 'Vemos una enorme ola de propaganda del Gobierno, es difícil competir'

Alex Alcívar es candidato a la Vicepresidencia por Unión Ecuatoriana, fórmula de Washington Pesántez.

¿Cómo reciben los resultados que arrojan las distintas encuestadoras? El porcentaje de intención de voto que se le otorgan es bajo.

Son datos que hay que tomarlos dependiendo de dónde vienen. Creemos en las estadísticas, no necesariamente en las encuestas. Pero lo que vemos es que el gran ganador hasta ahora es la indecisión. Las encuestas dicen que la indecisión ha bajado, pero vemos en las calles que es mucho más, un 70% u 80%. Lo que implica un rechazo implícito a los candidatos más conocidos.



¿Cómo avanza la campaña electoral de Unión Ecuatoriana?

Nosotros tenemos una campaña austera, con limitaciones de recursos. Lo que vemos es una enorme ola de propaganda del Gobierno y competir con eso es difícil. Sin embargo intentamos valernos de los medios que tenemos disponibles. Son 45 días de campaña, no nos alcanza el tiempo para recorrer el país, entonces optamos por una estrategia de estar juntos en lugares y fechas claves, pero de ahí nos dividimos.



Frente a las últimas denuncias en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE), ¿cómo se están organizando para el control?

Estamos tratando de organizarnos con los otros partidos y movimientos de oposición. Les estoy planteando que hagamos un cuadre contable electoral. Cada candidatura no debe estar segura solo de sus propios votos, sino de los de los demás. Pero quizás yo soy el que mayor experiencia tiene en procesos tecnológicos y me quedan muchas dudas con el proceso de escrutinios, de la transmisión de datos. Ojalá que no lleguen a un escenario caótico.



Queremos ver los resultados de los famosos simulacros que se han hecho, el nivel de estrés que puede soportar el sistema, el tema de los escáneres. Si bien el CNE habla de soberanía electoral, yo prefiero la soberanía del voto.

¿Qué opina de la consulta popular sobre los paraísos fiscales que se llevará a cabo junto con las elecciones y la campaña internacional del Gobierno sobre el mismo tema?

No estamos de acuerdo con esto. No se puede legislar con dedicatoria. Me parece algo exagerado, porque hay otro tipo de controles.



Dados los últimos casos de denuncias de corrupción internacional que han llegado a involucrar al país, ¿cuál es la propuesta central que hacen ustedes en el tema de fiscalización?

Seguir la corrupción. A nuestro candidato (Washington Pesántez) no lo reeligieron como Fiscal General por perseguir la corrupción. Creo que las leyes anticorrupción en Ecuador las tenemos, pero no se las aplica. Hay que tener cooperación internacional para esto, además todos los mecanismos de acción, de control, de auditoría. Por ejemplo revisiones periódicas de activos para los funcionarios. Establecer un esquema de recompensas también para que se denuncie casos de corrupción.



¿Cuáles son los principales ejes de su plan de Gobierno?

El principal eje es una reforma política que democratice el país, la recuperación plena de todo tipo de libertades, el balance de poderes, incluso está la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente. La reforma a la justicia, con independencia institucional. La reforma económica para darle tranquilidad al país, tranquilidad fiscal, sin tantas reformas cada año, poner las reglas claras, revisar los impuestos que restringen las inversiones. Cumplir lo que está pendiente: una gran reforma agropecuaria, empezar por el conocimiento y solucionar los problemas de fondo.