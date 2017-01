Almacenes Japón alerta de 'vendedores falsos de cocinas de inducción'

Almacenes Japón informó que detectó casos de vendedores falsos de electrodomésticos que ofrecen cocinas de inducción puerta a puerta de forma gratuita. Esto tras recibir varias denuncias a escala nacional.

Según la empresa, los supuestos vendedores dicen a la gente, por ejemplo, que “han resultado beneficiados con una cocina de inducción y que para realizar la entrega del artefacto deben presentar su cédula y firmar algunos documentos”.



Otro de los argumentos que utilizan es “que son representantes de la empresa eléctrica y que la cocina es totalmente gratis”. O, “que las cocinas de inducción son gratuitas y que son para las personas que reciben o recibían el bono de desarrollo humano”.



Para la empresa “de esta manera engañan a los clientes, en especial a personas de la tercera edad, personas que no saben leer ni escribir, o que pertenecen a grupos vulnerables”, dice en un comunicado de prensa enviado la mañana de este lunes 09 de enero de 2017.



Japón, además, señala que está tomando las medidas preventivas para evitar cualquier tipo de engaño a los consumidores. Lo están haciendo junto a la Dirección Nacional de la Defensoría del Pueblo. Incluso, dan capacitaciones a sus vendedores.



La empresa, también, destacó que ellos tienen un convenio con el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable para la venta de las cocinas de inducción, por medio del Programa de Eficiencia Energética para Cocción por Inducción y Calentamiento de Agua con Electricidad en Sustitución del Gas Licuado de Petróleo en el Sector Residencial.



Sus vendedores acuden a las casas de la ciudadanía con la información necesaria para que las personas decidan si adquieren o no sus electrodomésticos. Incluso van con su identificación y aclaró que las cocinas no son gratuitas sino que el valor será debitado de la planilla de energía eléctrica si opta por la compra.



Si requiere de más información puede comunicarse a la línea 6000 202 de Servitotal.