Alerta en Paraguay tras el espectacular robo en Ciudad del Este

Las fuerzas policiales y militares de Paraguay fueron puestas hoy 24 de abril del 2017 en estado de alerta máxima después de que un poderoso grupo comando asaltara una empresa recaudadora de valores en Ciudad del Este y se llevó un millonario botín.

El presidente paraguayo, Horacio Cartes, ordenó el despliegue de fuerzas militares para apoyar a la Policía, que se vio totalmente desbordada por la acción del numeroso grupo criminal.



Efectivos de la Policía Federal de Brasil fueron ubicadas en la cabecera del puente internacional que une a los dos países, a la vez que lanchas y helicópteros patrullan la zona de la Triple Frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina.



Algunas horas después del robo, cometido en la madrugada de hoy, las informaciones seguían siendo confusas, principalmente en lo relativo al monto de lo sustraído y a la cantidad de delincuentes que participaron.

Algunas versiones indican que los delincuentes eran aproximadamente cien, pero otras informaciones reducen esa cantidad a no más de 40 personas, quienes usaron armas antiaéreas, fusiles y granadas en un operativo que duró cerca de cuatro horas.



También se informó en primera instancia que el botín alcanzaría los USD 40 millones, pero el asesor de la empresa José Darío Frutos aseguró que la cantidad real es mucho menor.



La sede de la empresa atacada quedó en ruinas porque se usaron explosivos para derribar algunas paredes y los delincuentes quemaron al menos 15 autos y otros vehículos.



Algunos explosivos fueron desactivados pero los que estallaron causaron también daños en residencias particulares, vecinas a la sede de la empresa.



Además del ataque a las oficinas de la empresa, los delincuentes arremetieron contra la sede de la Jefatura de Policía y la Gobernación y quemaron vehículos, algunos de los cuales fueron abandonados lejos del lugar, incluso en territorio de Brasil.



Un agente policial resultó muerto, otro herido. Algunos civiles también sufrieron heridas, al parecer de poca gravedad.



El gobernador del departamento de Alto Paraná, Justo Zacarías Irún, cree que ya no hay peligro, aunque admitió que reina una gran psicosis entre la población.



En febrero, el ministro del Interior, Lorenzo Lezcano, había comentado públicamente que los servicios de Inteligencia disponían de informaciones sobre la presencia de grupos criminales en la zona. "Se manejaba información pero no lugar, hora y fecha" de un posible ataque, dijo el ministro, quien también viajó hoy a Ciudad del Este para verificar lo ocurrido en la madrugada.