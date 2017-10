Alerta policial por presunta toma de rehenes en Reino Unido

La policía británica instó a los habitantes de Nuneaton, en el centro de Inglaterra, a evitar los alrededores del complejo de ocio Bermuda Park debido a un "incidente".

Según informaciones no confirmadas aparecidas en redes sociales, un hombre armado podría haber tomado rehenes en la bolera que forma parte del complejo situado en esta localidad cercana a Birmingham.



Agentes de policía del condado de Warwickshire se han desplazado al lugar y han pedido a los ciudadanos a que no se acerquen a la zona, en un mensaje en Twitter.



De acuerdo con la agencia de noticias británica PA, la policía estaría negociando con el captor. "Se detuvo la proyección de la película y nos instaron a salir. Los empleados cercaron todas las puertas y salidas", contó Paul Edgington, que había acudido al cine, al diario Coventry Telegraph.



Por ahora la policía no confirma ninguna de estas informaciones ni da más detalles. Decenas de agentes han sido desplegados en la zona, que está siendo sobrevolada por helicópteros.



De acuerdo con algunos testigos, el complejo, en el que hay un cine, una bolera y una área de juegos infantil, se encuentra cerrado por los agentes mientras se esclarece lo ocurrido.