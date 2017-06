Alerta de bomba interrumpió audiencias en la Corte de Justicia del Guayas

Una alerta de bomba interrumpió la mañana de este jueves 8 de junio de 2017, el ingreso al edificio de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, ubicado en la avenida Quito y 9 de Octubre, en el centro de Guayaquil.

Romel Cadena, jefe del Circuito Victoria de la Policía, informó que recibió una llamada de supuesta amenaza de bomba cerca de las 08:00 de este jueves. Dijo que una persona se comunicó al ECU-911 alertando sobre este hecho.



Agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y de la Unidad Antiexplosivos de la Policía se trasladaron al lugar.



El sitio fue inspeccionado y acordonado y se impidió el ingreso a los funcionarios y al público. Además se realizó la evacuación al personal que ya había ingresado a la Corte Provincial.



El abogado, José Franco, contó que iba a ingresar a una audiencia cuando dos policías le impidieron el ingreso a la Corte de Justicia por una supuesta amenaza de bomba. Dijo que "estas alertas siempre ocurren por lo que iba a esperar para ingresar al edificio".

Agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y de la Unidad Antiexplosivos de la Policía se trasladaron al lugar. Foto: Stives Reyes/EL COMERCIO



Luego de la inspección, Cadena indicó que no habían encontrado la presencia de ningún explosivo en el edificio y aproximadamente a las 10:00 se permitió el ingreso de los servidores públicos y de los usuarios.



Para este jueves a las 08:05 se tenía previsto que se realizara la audiencia de apelación a la sentencia en el caso denominado Atardecer, en el que se investiga por el delito de lavado de activos a una supuesta red delictiva que exportaba oro hacia Estados Unidos.



La diligencia tuvo que ser suspendida por la supuesta amenaza de bomba, pero luego de las 10:15 se reinició en la sala 108 de la Corte Provincial. En este caso, el pasado 9 de mayo, se sentenció como autores de lavado de activos a Javier M. G., Alberto M. G., César C. J., Daniel N. G. y Gustavo J. T. Mientras que como cómplices a los ciudadanos Jordy M. G., Harry A. A. y Fernando R. C.



Sólo el ciudadano Juan N. N., fue absuelto porque la Fiscalía no encontró suficientes elementos de convicción que demuestren su responsabilidad en los hechos investigados. Hasta las 10:45, está audiencia seguía realizándose.