Gobierno alemán rechaza mediar y asegura no reconocerá independencia catalana

El Gobierno alemán rechazó hoy, 11 de octubre de 2017, mediar ante el conflicto catalán al verlo como "un asunto interno español", reiteró su apuesta por el diálogo dentro de la Constitución y garantizó que una declaración de independencia por parte de las instituciones catalanas "no tendría ningún reconocimiento".

"Cualquier tipo de declaración de independencia por parte de las instituciones catalanas sería ilegal e inaceptable y no tendría ningún reconocimiento", subrayó en rueda de prensa la viceportavoz del Ejecutivo, Ukrike Demmer.



La canciller Angela Merkel, subrayó la viceportavoz, confía tras el pleno celebrado ayer, 10 de octubre, tarde en el Parlamento catalán que se pueda iniciar un diálogo y "encontrar soluciones dentro de la Constitución española".



"De lo que se trata para nosotros es de respetar el orden constitucional y la unidad de España y de garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos", subrayó Demmer, quien mostró su apoyo expreso a la posición del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.



Berlín descarta una mediación europea en el conflicto catalán porque, reiteró la viceportavoz, "es un asunto interno de España" que debe ser abordado dentro del orden democrático y constitucional de ese país.



"Nuestra posición no ha cambiado; sigue siendo un asunto interno español en el que no aspiramos a un papel de mediación", señaló al ser preguntada por el deseo del Gobierno de Cataluña de que Europa actúe como mediadora.



Antes de que el Gobierno alemán expresara su posición oficial, el ministro de Exteriores, el socialdemócrata Sigmar Gabriel, había emitido un comunicado para apostar también por "el diálogo sobre la base del estado de derecho y en el marco de la Constitución española".