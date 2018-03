Alemania expulsa a cuatro diplomáticos rusos por envenenamiento de exespía

El Gobierno alemán procedió hoy, lunes 26 de marzo del 2018, a la expulsión de cuatro diplomáticos rusos en respuesta al envenenamiento en Salisbury (Inglaterra) del exespía Serguéi Skripal, quien fue hospitalizado el pasado 4 de marzo tras ser expuesto a un agente químico.

El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, subrayó que "Rusia por el momento no ha respondido a ninguna de las preguntas abiertas y no ha mostrado ninguna disposición a querer desempeñar un papel constructivo en el esclarecimiento de atentado".



"No hemos tomado a la ligera la decisión de expulsar a diplomáticos rusos, pero los hechos y los indicios apuntan a Rusia", agregó el jefe de la diplomacia alemana, en un comunicado difundido por su departamento.