Alemania reitera su apoyo a la acción militar contra Siria 

El Gobierno alemán reiteró este lunes, 16 de abril del 2018, su apoyo a la acción militar de EE.UU., Francia y el Reino Unido contra Siria en respuesta al presunto ataque con armas químicas del régimen contra la población civil del enclave rebelde de Duma.

En la conferencia de rutina del ejecutivo, el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, dijo que "Alemania ha mostrado siempre de qué lado está en este conflicto a través de declaraciones de la canciller (Angela Merkel), el ministro de Exteriores (Heiko Maas) y la ministra de Defensa (Urusula von der Leyen)".



"Estamos del lado de aquellos que están horrorizados por el nuevo ataque con armas químicas y de nuestros aliados que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y que han asumido responsabilidad", añadió.



El Gobierno alemán da por hecho, según Seibert, de que hubo un ataque con armas químicas en Duma y que la responsabilidad del mismo es del régimen de Bachar al Asad.



"Hemos dejado claro, tanto nosotros como los aliados que participaron en los bombardeos, que todos los indicios apuntan no solo a que hubo un ataque con armas químicas sino a que éste fue responsabilidad del régimen sirio", dijo Seibert.



Agregó que "el uso de armas químicas contra la propia población es una violación clara del derecho internacional que no puede quedar sin castigo".



Interrogado acerca de si la acción militar sin mandato del Consejo de Seguridad no constituía también una violación del derecho internacional, Seibert dijo que ese organismo está siendo bloqueado por los vetos que impone Rusia.



"Desde hace meses que esperamos que el Consejo de Seguridad haga su trabajo en Siria y desde hace meses el Consejo de Seguridad está siendo bloqueado", subrayó Seibert.



La portavoz de Exteriores, Maria Adebahr, por su parte, recordó que Rusia ha interpuesto seis vetos ante el Consejo de Seguridad relacionados con el conflicto sirio.



"Es una triste realidad que el Consejo de Seguridad no tenga capacidad de actuar en Siria", dijo Adebahr.