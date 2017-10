Tres alcaldes del PSC, los más antiguos en los cargos

José Yúnez llegó a la Alcaldía de Samborondón cuando la moneda nacional era el sucre (1996). Ha pasado 21 de sus 57 años al frente de ese cantón del Guayas.

Es un empresario agrícola y comercial que ha combinado las funciones públicas y privadas. Y hoy es la autoridad de elección popular más antigua en el cargo. Tiene cinco períodos consecutivos. “El Alcalde de los dos milenios”. Yúnez sonríe cuando comenta que lo llaman así por el largo período.



Pero más lo conocen como ‘Coco Yúnez’. Recuerda que su padre era amigo de León Febres Cordero y así surgió la propuesta para que se postulara por el Partido Social Cristiano (PSC). Su larga permanencia responde a las obras ejecutadas en los dos polos urbanos, la cabecera cantonal y la vía a Samborondón, de alto desarrollo urbanístico.



En el ‘top’ de los alcaldes con más tiempo en el poder le siguen otros siete, con cuatro períodos consecutivos desde el 2000 (ver gráfico). Dos son del PSC: Jaime Nebot (Guayaquil) y Pedro Salazar (Daule).



Yúnez, Nebot y Salazar dicen que no aspiran a otra elección en las seccionales del 2019. Y se muestran contrarios a la reelección indefinida. Ahora apoyan la pregunta 2 de la consulta popular que planteó Lenín Moreno.



De aprobarse, se eliminará la transitoria que permite una última reelección y se mantendrá la prohibición incluida en la Constitución del 2008. Una persona puede ser reelegida una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. Con ello, ninguno de los tres podrá postularse ni otros 43 alcaldes y 15 prefectos que ganaron en el 2009 y se reeligieron el 2014.



“En la vida no hay nada definido”, cree Yúnez, quien administra USD 39 millones de presupuesto anual en un cantón de 100 000 habitantes. Destaca las mejoras de saneamiento ambiental, alcantarillado, construcción del malecón. Y el puente que une a Samborondón con Guayaquil, impulsado por los dos cabildos, que será inaugurado en marzo del 2018.

Nebot se ha mostrado desde el 2006 como la figura más visible de oposición al ‘correísmo’. Excandidato presidencial, tomó la posta en la Alcaldía del cantón más po­blado del país.



Una de las figuras del socialcristianismo, Cynthia Viteri, afirmó que la larga gestión es el resultado de las políticas aplicadas en materia de regeneración urbana, dotación de servicios básicos, entre otros.



Cree que con la experiencia acumulada, Nebot obtuvo gobernabilidad siendo “premiado con el voto”. La regeneración del cerro Santa Ana y de Las Peñas, la operación del sistema Metrovía, planes de vivienda Mi Lote y Mucho Lote, el mejoramiento del aeropuerto y la terminal terrestre son ­algunas de sus macroobras.



Nebot ya había anunciado que no iría a una reelección. Y confía en que el PSC mantendrá la Alcaldía, porque “el pueblo quiere que ganemos”.



El alcalde de Daule, Pedro Salazar, cree que en el 2019 el PSC pondrá a prueba su capacidad para mantener la hegemonía en los tres cantones, que juntos se conocen como ‘El Gran Guayaquil’.



Este empresario agrícola dice que el “secreto” de sus triunfos es que en cada campaña ofrece soluciones a los problemas ciudadanos. De sus obras, destaca la construcción de la primera planta de agua potable. “Cuando llegué, menos del 50% de la población contaba con el servicio y la otra mitad se abastecía con tanqueros o pozos; hoy se cubre al 100% de la cabecera y 70% de recintos”.



El analista político Francisco Rocha cree que la pregunta sobre la reelección indefinida es necesaria, pues un principio de la democracia es la alternabilidad, si bien hay líderes locales que han hecho el trabajo para el que fueron elegidos.



En las prefecturas, son seis los más antiguos. Entre ellos Fernando Naranjo (Tungurahua) y Paúl Carrasco (Azuay). Naranjo dice que es tiempo de la alternabilidad. Cree que ocho años en el poder son suficientes. Justifica sus cuatro períodos porque se acogió a las normas que permitían una postulación.