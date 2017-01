Alcaldes no podrán invitar a candidatos a la inauguración de sus obras

En la radio, televisión y prensa escrita se comenzó a pautar la propaganda oficial de los candidatos para los comicios del 19 de febrero del 2017. Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), confirmó en el programa Ecuadoradio, de Radio Quito, que las producciones apuntan a difundir los planes de trabajo de cada postulante.

Luego de que se agotaron todos los procesos relacionados con impugnaciones, Pozo confirmó que hay 3 691 candidatos en firme. El Código de la Democracia regula lo que pueden o no hacer, durante la campaña oficial que arrancó este 3 de febrero y durará 45 días.



Pozo recordó que los candidatos no pueden ir, por ejemplo, a inauguraciones de obras que no sean de sus competencias, en el caso de que opten por la reelección. Así, por ejemplo, los candidatos a la Asamblea no pueden ser invitados a una obra que inaugure un Alcalde o un Prefecto que sea afín o del mismo partido.



Y las publicidades que tengan previsto pautar las instituciones públicas no se podrán publicar en los medios de comunicación sin que estas hayan sido validadas por el Consejo Nacional Electoral. Este ente se convierte en la principal autoridad del país.



Tiene competencia incluso de destituir funcionarios, si considera que obstaculiza el normal desarrollo del proceso electoral. Los medios de comunicación, en cambio, están obligados a garantizar equidad en los espacios a los candidatos.



Pero Pozo reconoció que hay casos en que los postulantes no acuden a las invitaciones. Ahí lo que cabe, advirtió, es dejar por sentado que se intentó contactar al candidato, pero que no respondió. Hasta el 9 de febrero se podrá divulgar estudios relacionados con sondeos y encuestas, de las empresas que han sido calificadas por el CNE.