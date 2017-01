El alcalde Mauricio Rodas ingresó al aeropuerto de Quito para viajar a EE.UU.

Pasadas las 14:00 de este martes 10 de enero del 2017, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, llegó al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre acompañado por su esposa María Fernanda Pacheco y dio declaraciones antes de viajar a Estados Unidos. El Burgomaestre insistió en que en Washington pedirá la lista Odebrecht al Departamento de Justicia y denunciará una persecución política ante la OEA.





En horas de la mañana el Burgomaestre dio una conferencia de prensa, sin lugar a preguntas, donde anunció su viaje a la capital estadounidense para “entregar un documento al Departamento de Justicia en el que se señale el interés que como Alcaldía de Quito y ciudadanía quiteña tenemos, para que de la manera más pronta posible se difunda la información completa sobre supuestas prácticas irregulares” de la empresa Odebrecht.



Rodas también dijo que acudirá a la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, para denunciar una persecución política en su contra, “antes de que sea demasiado tarde”.

Ante la prensa, el Alcalde habló de Mauro T., quien se encuentra detenido por supuesta defraudación fiscal: “Si bien Mauro T. no es funcionario municipal, es alguien que ha colaborado desde el inicio de nuestro proyecto y sus criterios estratégicos, tanto en el campo político como jurídico, siempre han sido valorados”.



Rodas rechazó que “de manera maliciosa el Gobierno pretenda vincular una investigación en materia tributaria de un ciudadano particular con el contrato del Metro de Quito, cuando evidentemente lo uno no tiene nada que ver con lo otro”.