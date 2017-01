Alcalde Mauricio Rodas llegó a Quito luego de viaje relámpago a EE.UU.

Pasadas las 23:00 de ayer sábado, Mauricio Rodas llegó al aeropuerto Mariscal Sucre luego de que el martes viajara a Washington. En EE.UU. visitó el Departamento de Estado, donde, según dijo, manifestó en un documento el interés de la Alcaldía porque se revele la lista del caso Odebrecht. También acudió a la OEA para denunciar una supuesta persecución.

Una vez en Quito, el Burgomaestre a las 00:00 de hoy, domingo 15 de enero del 2017, anunció en su cuenta de Twitter que había llegado a la capital.

"Llegando a Quito luego de exitosa agenda internacional, con mucho entusiasmo para seguir trabajando por la ciudad!", escribió. El mensaje está acompañado de una fotografía en la que se ve al Alcalde besando a su esposa María Fernanda Pacheco, en la zona del Dutty Free del aeropuerto internacional Mariscal Sucre, en Tababela, al oriente de la capital.

Llegando a Quito; luego de exitosa agenda internacional, con mucho entusiasmo para seguir trabajando por la ciudad! pic.twitter.com/pOAZ4HWanD — Mauricio Rodas (@MauricioRodasEC) 15 de enero de 2017

Rodas viajó el martes 10 de enero a Washington con la finalidad de pedir al Departamento de Estado de Estados Unidos que se dé a conocer el detalle del informe que esa instancia elaboró y en la cual se afirma que la empresa brasileña Odebrecht admite haber pagado, entre 2007 y 2016, sobornos a funcionarios ecuatorianos para asegurarse contratos en el Ecuador.



El gobierno de Rafael Correa recalca que el único contrato vigente de Odebrecht en el país es la construcción del Metro de Quito. Durante ese periodo, sin embargo, también ha estado involucrado en obras gubernamentales, entre las que destacan, la hidroeléctrica San Francisco y la refinería del Aromo. También estuvo a cargo de la Ruta Viva, la vía que conduce al aeropuerto de Quito, en la anterior administración municipal, la del exalcalde Augusto Barrera.



Rodas insistió en su viaje que ni el Municipio de Quito ni la obra del Metro, que la construye el consorcio Acciona-Odebrecht, fueron mencionados en el informe del Departamento de Estado. También sostuvo que el proceso de contratación del Metro de Quito ha sido, probablemente, el más vigilado en la historia del Ecuador porque cada paso ha sido dado con la supervisión y el aval de cuatro organismos multilaterales de crédito, que financian la obra.



En Washington, el Alcalde se reunió el jueves 14 con Annie Pforzheimer, encargada para la Región Andina del Departamento de Estado de Estados Unidos. A ella le entregó un escrito que señala el interés de la Alcaldía porque se conozca los detalles de las investigaciones sobre los sobornos que la empresa Odebrecht admite haber pagado. Ese día también tuvo una entrevista con CNN.



El viernes 13 de enero conversó con Gonzalo Koncke, jefe de gabinete del Secretario General de la OEA. A él le manifestó su preocupación por lo que calificó de persecución política y cortina de humo, en relación a los señalamientos del Ejecutivo respecto de la actuación de Mauro Terán, asesor del Alcalde. Ese viernes también, el Burgomaestre habló con Caleb McCarry, encargado para América Latina del Comité de Relaciones Internacionales del Senado de EE.UU.



El presidente Rafael Correa calificó el 14 de enero como “infantil” la reacción de Rodas de viajar a Washington. “Yo aprecio al señor Alcalde. No creo que sea una mala persona”, dijo Correa. “Pero la reacción de que me voy a quejar con los patrones a Washington para decir que es persecución política...”.



Lo que tiene que explicar, agregó el Primer Mandatario, es “por qué a su asesor ad honorem (refiriéndose a Mauro Terán, investigado ahora por posible defraudación fiscal) se le han depositado en 2014 y 2015 casi USD 6 millones a sus cuentas. Que ni siquiera declaró ni pagó impuestos”. “Y por si acaso hay otro involucrado que también fungía como asesor ad honorem del Alcalde de Quito que ha manejado como USD 30 millones”, reveló Correa. “Pero es candidato”, dijo “y por ley electoral no se lo puede imputar en el periodo electoral”.



Según Correa, pidió a la Fiscalía que inicie la investigación a esa persona, lo que sí permite la Ley. Esas transacciones coinciden, advirtió el Presidente, con la época en que se negociaba el Metro con Acciona-Odebrecht.



El Municipio no ha emitido una respuesta oficial ante estas últimas declaraciones de Rafael Correa.