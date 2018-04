Alcalde Castillo apelará el informe del CNE que aprobó la consulta para la revocatoria de su mandato

LEA TAMBIÉN

El alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, dijo que apelará ante el Tribunal Contencioso Electoral el informe jurídico presentado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que viabiliza la consulta popular para la revocatoria de su mandato. El burgomaestre aseguró este 17 de abril del 2018 que pedirá la revisión de las firmas presentadas.

Todo empezó a principios del 2017 cuando Segundo Armijos, presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis de Loja, pidió a la delegación provincial del CNE los formularios para la recolección de firmas para le revocatoria del mandato, paso previo para ir a la consulta popular.



La causa fue una supuesta arbitrariedad en la implementación de las fotomultas. Este sistema rige desde el 2015 para controlar el exceso de velocidad en Loja. Según el proceso judicial que se tramitó por este tema, Castillo emitió varias resoluciones sobre rangos de velocidad e imposición de normas de tránsito sin consultar al Concejo Cantonal.



No obstante, la delegación provincial del CNE negó el pedido a Armijos, pero tras la apelación, el 8 de diciembre del 2017 el Tribunal Contencioso aceptó el recurso y ordenó al CNE que entregue los formularios. Desde entonces y con ayuda de varios colectivos ciudadanos se cumplió la recolección de las firmas.



El lunes 9 de abril del 2018, Segundo Armijos presentó al CNE 63 000 firmas y la entidad electoral validó 27 764, sobrepasando las rúbricas requeridas que corresponden al 12,5% del padrón electoral, que se utilizó en las elecciones del 2014.



El alcalde Castillo cuestionó al Tribunal Contencioso Electoral desde la decisión (diciembre del 2017) de dar paso a la entrega de los formularios. “Cuando pedí que se aclare esa sentencia, de manera ilegal se me negó el derecho a la defensa”, dijo.



Según Castillo, los demandantes tuvieron meses para juntar las firmas “y hubo gente que firmó con la intención de rechazar el proceso, otros firmaron con número de cédula diferente o cambiando sus nombres…. Conozco que hay un montón de esos casos”, aseguró.



Por eso, dijo que apelará el informe jurídico ante el mismo Tribunal Contencioso Electoral. Una vez que se cumpla este pedido y de negarse el mismo, empezaría el proceso para convocar a la consulta popular para que el pueblo se pronuncie sobre la permanencia o no de Castillo como alcalde de Loja.