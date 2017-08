Otro alcalde opositor es condenado a 15 meses de cárcel en Venezuela

David Smolansky, el alcalde del municipio El Hatillo, que forma parte de Caracas, fue sentenciado este miércoles 9 de agosto de 2017 a 15 meses de cárcel por la corte suprema de Venezuela, convirtiéndose en el segundo alcalde opositor condenado por los magistrados esta semana.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) falló contra Smolansky tras una audiencia de siete horas, a la cual no asistió el político opositor. Declaró la destitución del funcionario por “falta absoluta” y su “inhabilitación política”, según un boletín de la corte.



La madrugada del martes, luego de una audiencia que había comenzado el lunes, el máximo tribunal del país impuso idéntica pena a Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, otro bastión opositor de Caracas.



Ambos integran un grupo de alcaldes opositores a los que la Sala Constitucional del TSJ había amenazado con prisión si no impedían bloqueos de vías durante las protestas que enfrenta Maduro, que en los últimos cuatro meses dejan unos 125 muertos.



“Se nos condena por hacer nuestro trabajo, por garantizar el legítimo derecho a la protesta pacífica”, expresó Muchacho, el martes, en un comunicado que difundió por redes sociales.



Los ediles, además, alegan que las policías municipales no tienen funciones de orden público.



Tal como a Muchacho, a Smolansky se le castiga “por desacato”, precisó el TSJ, que ordenó en los dos casos al servicio de inteligencia tramitar órdenes de alerta roja ante Interpol “para lograr su ubicación y captura”.



El 28 de julio pasado fue detenido Alfredo Ramos, alcalde del municipio Iribarren (estado Lara, oeste) , cumpliendo también una orden del TSJ.



En 2014, en otra oleada de protestas contra Maduro que causó 43 muertes, alcaldes opositores como Enzo Scarano y Daniel Ceballos fueron destituidos y encarcelados, acusados de permitir hechos violentos.

Scarano está en libertad, tras haber pasado 10 meses en prisión, y Ceballos todavía sigue encarcelado.