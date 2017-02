El Alcalde de Cuenca apoyará al presidencial que se oponga a la minería

Este miércoles 22 de febrero del 2017, el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, condicionó su apoyo político –de darse la segunda vuelta electoral- al candidato presidencial que apoye cinco temas importantes para beneficio de la ciudad y de sus habitantes.

Cabrera, quien dirige el Movimiento Igualdad y para las elecciones del 19 de febrero del 2017 apoyó al candidato Paco Moncayo, cuestionó la lentitud del Consejo Nacional Electoral para dar a conocer los resultados finales del último proceso electoral.



El Burgomaestre dijo que no es posible que hasta la misma noche del domingo 19 el organismo electoral había procesado el 78% de los votos y tres días después no pueda concluir con el 22% restante. “Como Alcalde tengo absoluto derecho de reclamar que este organismo actúe apegado a la ley y a la democracia”.



Según él, para los analistas matemáticos no hay posibilidad de triunfo en primera vuelta. “Habrá segunda vuelta y se debe respetar la voluntad popular que es fundamental en la democracia. Nos guste o no los resultados”, dijo.



En esa línea, el Burgomaestre dijo que apoyará al candidato que respete el área protegida de El Cajas, es decir que no haya minería en el cantón.



En la última campaña electoral, solo los candidatos Moncayo y Guillermo Lasso, firmaron documentos comprometiéndose a no desarrollar la minería en fuentes de agua.



Los otros temas que condiciona Cabrera son el compromiso para completar el financiamiento del tranvía y el subsidio de la tarifa de energía eléctrica para el funcionamiento de este sistema de movilidad. Además, la construcción del nuevo aeropuerto de Cuenca y el apoyo económico para uno de sus proyectos de vivienda.



Estos son –por ahora- los grandes temas pendientes que tiene Cuenca. Según Cabrera, no apoyará al candidato que confronte, que insulte a la ciudad y a sus autoridades. "Mi posición es como alcalde de Cuenca”, dijo.



El miércoles 1 de marzo su organización política realizará una asamblea para analizar los resultados electorales y las supuestas irregularidades encontradas durante el escrutinio.