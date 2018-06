'Nisman se autodisparó, alguien lo indujo a hacerlo', dice su asesor imputado

LEA TAMBIÉN

El informático Diego Lagomarsino, procesado por el homicidio del fiscal argentino Alberto Nisman, por llevar a su casa el arma que lo mató en enero de 2015, opinó el lunes 4 de junio del 2018 que el funcionario "se autodisparó", pero consideró que "alguien lo indujo a hacerlo".

"Alberto se autodisparó, pero él no tenía tendencia suicida", aseveró Lagomarsino en declaraciones a radio La Red, en las que se mostró convencido de que "alguien lo indujo a hacerlo".



El viernes, la Cámara Criminal y Correccional Federal, el máximo tribunal penal argentino, confirmó que la muerte de Nisman en enero de 2015, cuatro días después de acusar a la entonces presidenta, Cristina Fernández, y a varios de sus colaboradores, de encubrir a presuntos terroristas iraníes, se trató de un homicidio y no un suicidio.



Esta resolución, en la que se remarca que el Fiscal fue asesinado como "consecuencia directa" de haber realizado esa denuncia, avaló el punto de vista del juez federal encargado del caso, Julián Ercolini, quien con base en las pruebas recopiladas por la Fiscalía ya había apuntado en noviembre pasado a la hipótesis del homicidio.



"En un juicio oral se va a demostrar que yo no tengo nada que ver", señaló hoy Lagomarsino, que mantenía con Nisman una estrecha relación profesional y fue procesado como "partícipe primario" del homicidio.



También están procesados los cuatro policías de la Policía Federal encargados de la seguridad del fiscal, en su caso por incumplir su deber de protegerlo.



En la entrevista de este lunes, el experto informático, que tiene prohibida la salida del país desde 2015 y cuenta con una tobillera electrónica para el control de sus movimientos, insistió que está probado que él no tuvo "nada que ver".



"El papel de la custodia hay que investigarlo, así como me investigan a mí", enfatizó el asesor de Nisman, que asegura que fue el propio fiscal el que le pidió el arma para proteger a sus hijas.

En noviembre del 2017, al declarar como investigado ante el juez, Lagomarsino afirmó que tenía con el fiscal una relación de "amo y esclavo", que nunca tuvo vínculos con servicios de inteligencia y que este caso "le destruyó la vida".



Nisman, fiscal encargado de la investigación del atentado contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires en 1994, que dejó 85 muertos y sigue impune, apareció con un tiro en la cabeza un día antes de una comparecencia prevista en el Congreso para dar detalles de la denuncia que había presentado contra Cristina Fernández.



El Fiscal acusó a la entonces mandataria, su canciller y otros colaboradores de encubrir a los iraníes -entre ellos exaltos cargos del país persa- imputados por la Justicia argentina por el ataque, a través de un acuerdo entre Argentina e Irán en 2013 que si bien era presentado como la única forma de obtener colaboración de ese país para esclarecer el atentado, Nisman creía que buscaba favorecer el intercambio comercial bilateral a cambio de impunidad.



Sin embargo, Fernández, presidenta entre 2007 y 2015, siempre ha negado esta acusación y responsabiliza al actual Ejecutivo, encabezado por Mauricio Macri, de impulsar una persecución judicial contra ella.