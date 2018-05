Fujimori aseguró que no apelará impedimento de salida del país

LEA TAMBIÉN

El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) aseguró hoy, miércoles 16 de mayo del 2018, que no apelará al impedimento de salida del país, impuesto por el tribunal encargado del proceso por la matanza de Pativilca, donde está enjuiciado como presunto autor mediato de homicidio calificado de seis personas y asociación ilícita para delinquir.

Fujimori señaló en Twitter que abandonó "voluntariamente" Japón para llegar a Chile en noviembre de 2005, con "la clara meta de volver a Perú". Por lo que sería "un contrasentido, después de haber pasado momentos muy duros y difíciles, irme del Perú", añadió.



El exmandatario, indultado en diciembre pasado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski de una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, salió de Perú en octubre de 2000 hacia Japón, acosado por los escándalos de corrupción en su Gobierno, y desde ese país comunicó su dimisión por fax.



En 2005 viajó a Chile, de donde fue extraditado por la justicia peruana, y en 2009 recibió la condena de 25 años de prisión por abusos a los derechos humanos, después de haber sido sentenciado por otros casos de corrupción.



Fujimori señaló que no apelará al impedimento de salida del país, y que lo único que busca ahora es "compartir tiempo" con su familia y escribir sus "memorias".



Ayer 15 de mayo, el Poder Judicial peruano informó que el Colegiado B de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial acogió la solicitud del Ministerio Público de imponer un impedimento de salida a Fujimori, y también una variación del mandato de comparecencia simple a comparecencia con restricciones, por un plazo de 18 meses.

El Ministerio Público (Fiscalía) argumentó su solicitud en que se reúnen hechos que implican el peligro de fuga, como que actualmente el exgobernante no cuenta con requisitoria y que el 19 de enero pasado solicitó un pasaporte electrónico ante la oficina de Migraciones.



El mismo tribunal decidió en febrero pasado no aplicar el derecho de gracia que también le concedió el expresidente Kuczynski (2016-2018) y mantenerlo como acusado de la matanza de Pativilca, donde murieron seis campesinos después de ser torturados.



Como parte de las restricciones, la sala determinó que Fujimori no podrá ausentarse de Lima y que, en caso de necesitar hacerlo, deberá solicitar una autorización al tribunal.



Tampoco podrá variar de domicilio sin previa comunicación y autorización, y está obligado a concurrir a todas las citaciones que se le efectúe.



Fujimori, de 79 años, reside actualmente en una lujosa casa del barrio limeño de La Molina, cuyo alquiler bordea los USD 5 000 mensuales.



La sala dispuso que se comunique su decisión a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a la Superintendencia Nacional de Migraciones para que se evite la eventual salida de Fujimori del país.